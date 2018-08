© abc

Praktesch all Mënsch huet schonn Informatiounen op Wikipedia gesicht, an och fonnt. Eng fräi Enzyklopedie déi zanter 2001 d'Wëssen op 291 verschidde Sprooche weiderverbreet.Meeschtens gesäit ee grouss Publicitéiten, déi op der Säit ugewise ginn, fir Suen fir d'Fondatioun ze sammelen. Déi Fondatioun ass do, fir d'Säit am Liewen ze halen a fir ze kontrolléieren, dass d'Informatiounen, déi hei publizéiert ginn, och wouer sinn.Esou eng Aktioun ass awer méi seelen: dass Wikipedia seng eege Kleeder verkeeft, fir Suen ze sammelen. Deen Deal ass viru kuerzem um Internet lancéiert ginn. Mat Advisory Board Crystals gouf e ganz spezielle Sweatshirt entworf, deen op der Plattform vun der Kleedermark verkaf gëtt.De Gewënn vum Verkaf geet integral u Wikipedia. D'Resultat ass ee wäisse Sweatshirt mat laangen Äerm mat engem Design, deen u sech einfach ass, awer vill ausseet.D'Kleedungsstéck gëtt fir 85 Dollar verkaf an de Succès war vum Ufank esou grouss, dass de Stock elo schonn eidel ass. Et géif een awer mengen, dass dës Aktioun wichteg fir déi 2 Nimm wier an dass geschwënn nei Stécker nees ze kréie wieren. Et muss ee reegelméisseg op d' Säit vum Sweatshirt kucke goen fir een 2. Start net ze verpassen.