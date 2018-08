Donnéeën déi ze dacks an ze vill gesammelt ginn, an eng komesch Hannerdier fir ongestéiert an de System eranzekommen, waren d'Ausléiser fir d'Decisioun.

© Mozilla

Den Internet-Browser, deen zwar oppen ass, gëtt nach ëmmer vun der Mozilla Fondatioun iwwerwaacht a weiderentwéckelt.Virun e puer Deeg hunn d'Experte vun dëser Fondatioun sech entscheet, fir 23 Extensiounen op Firefox radikal ze läschen. Mat Hëllef vun dëse Modullen konnt een online Videoen eroflueden oder d'Sécherheet vun enger Säit evaluéieren.Engem Ingenieur vu Mozilla no, haten dës Extensiounen ze vill Donnéeën iwwer de User a seng Gewunnechten gesammelt. Dës Informatioune goufen esouguer ongeséchert iwwer HTTP geschéckt. Dës Programmer haten och, duerch eng mysteriéis hallef verstoppten Dier, verschidde Coden zougelooss, déi ee vu wäitem aktivéiere konnt.Nimm wéi Browser Security, Smart Tube, Dirty Little Helpers, Quick AMZ oder Web Security waren an dëser schwaarzer Lëscht dran. Déi lescht Applikatioun gouf virun net esou laanger Zäit um offizielle Blog vu Firefox recommandéiert. Well se alleguer bal de nämmlechte Code deelen, geet een dovunner aus, dass se vun der selwechter Persoun oder Grupp komme kéinten.Eng Firma huet sech bis elo um Site vu Mozilla zu Wuert gemellt, déi däitsch Creative Software Solutions GmbH. 6 vun den 23 Extensioune gehéieren dëser Firma. An enger laanger Äntwert erklären se, dass d'Donnéeën déi hei gesammelt ginn, net benotzt goufe fir d'Useren ze identifizéieren, mä goufen am Kader vun der Entwécklung vun der Sécherheet oder fir Statistike benotzt.De Fakt, dass d'Informatiounen op eng ongeséchert Manéier verschéckt goufen, war e Feeler dee scho behuewe gouf.De Gerant vun der däitscher Firma huet iwwerdeems och erkläert, dass déi verstoppten Dier benotzt gouf, fir wichteg Upassungen duerchzeféieren. Deemools waren d'Waardezäiten fir Updaten ze schécken esou laang, dass se de Code benotzt hunn, fir méi flexibel mat de Publikatiounen ze sinn. De Fabian Simon huet och versprach, dës Léisung geschwë läschen ze wëllen.Bis elo huet Mozilla seng Meenung net geännert an all déi Extensioune bleiwen bis op Weideres vu Firefox erof.