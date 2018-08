© panasonic

Et gi Léisungen, wéi Sprayen, speziell Suelen oder verschidde Pudder-Produiten déi ee benotze kann, awer déi japanesch Mark Panasonic geet méi wäit mat engem Apparat fir d'Schong vum schlechte Geroch ze befreien.D'Technologie "Nanoe X" gëtt hei benotzt, fir de schlechte Geroch opzeléisen an ze zerstéieren. E System deen "Nano-Ioen" benotzt, ganz kleng Partikelen déi tëscht 5 an 20 Nanometer moossen. Hir Missioun ass an den Textil eranzekommen, fir de Geroch ze entsuergen.Déi japanesch Mark erkläert dass d'Maschinn vu 6 verschidde Plazen aus déi "Nanoe X" an all Richtung a virun Allem an all Eck vum Schong straalt, fir e kompletten Effekt ze erreechen. Den Apparat zerstéiert och d'Bakterien déi de schlechte Geroch produzéieren.Et kann een d'Maschinn iwwer de normale Stroum benotzen oder mat Hëllef vun enger Batterie fir e mobille Gebrauch. Der Mark no verbraucht den Apparat guer net vill Stroum. Hei gëtt d'Basis vum Problem direkt behandelt, amplaz just de Geroch ze maskéieren.Nom Gebrauch kënnen déi verschidden Deeler vum Apparat ganz einfach mat Waasser gewäsch ginn a scho kënnen aner Schong propper gemaach ginn, wat de Geroch ugeet, natierlech.Vum 20. September un kann een de Produit kréien, allerdéngs fir den Ufank nëmmen a Japan. De Präis ass nach net bekannt, et ginn awer 1000 Unitéite pro Mount produzéiert, wat vläicht och de Verkaf an Europa kéint erméiglechen.