652 vu ronn dausend Applikatiounen goufen e Mëttwoch vun der Plattform suspendéiert. Hei gouf ganz genee ënnersicht, ob privat Donnéeë vun de Leit op eng onbegrenzt Manéier gesammelt goufen a vu wou des Appen gesteiert goufen.Déi Appen goufe virun allem benotzt, well Facebook Bedenken ëm hir Entwéckler hat oder well d'Informatioune vun de Useren op eng komesch Manéier benotzt goufen, esou den Ime Archibong, Vizepresident vu Partnerschaften bäi Facebook.Iranesch a russesch Firmen stoungen hannert etlechen Appen, déi hei gestoppt goufen. D'Zil vun den Applikatiounen war virun allem Leit an England, a Latäinamerika an am noen Osten ze manipuléieren. Verschidde Campagne goufen och an den USA fonnt, allerdéngs ouni direkte Lien mat der aktueller Politik oder mat den "Midterms", déi den 6. November organiséiert ginn.Dës nei "App Unitéit" bäi der Plattform gouf am Mäerz, nom Cambridge Analytica Skandal, lancéiert, fir Appen ze fannen an ze besäitegen, déi d'Privatsphär vun de Leit op Facebook net respektéiert haten. Déi Responsabel hannert dësen Appen haten Accès zu heiansdo ganz perséinlechen Detailer vun den Usere kritt.Deemools goufe ronn 87 Millioune Konten um Reseau piratéiert, Facebook hat dës Zuel och bestätegt.E Mëttwoch huet den Archibong erkläert dass d'Prioritéit vun der Plattform am Moment wier, Appen nach méi ze kontrolléieren an déi Ännerungen um Site ëmzesetzen, fir d'Sécherheet vun de Leit um soziale Reseau ze garantéieren.

E weidere Problem bei Facebook

Ausserdeem gouf en Donneschdeg eng gréisser Pann op Facebook Pages gemellt: ëffentlech Säiten kruten all hir Publikatiounen geläscht, ouni Erklärung an ouni Logik.Ganz vill Zeien hunn de Problem bestätegt: nodeems e Post publizéiert gouf, war deen e puer Minutte méi spéit nees fort. Etlech Community Manageren hunn de speziellen Entwéckler-Deel vu Facebook kontaktéiert fir hinnen de Problem ze mellen.Een Techniker vun der Plattform huet engem Aarbechtskolleg vun RTL Today confirméiert dass se um Courant vum Bug wieren an dass si dobäi waren, de Problem ze fannen an ze léisen.Am spéide Nomëtteg war nees alles normal. E klenge Problem an hirem System kann een digitalen Tsunami ausléisen, d'Säit gëtt ëmmerhi vu méi wéi enger Milliarde Leit benotzt.