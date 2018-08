© Facebook - Concours national "Jonk Fuerscher"

Um gréisste chinesesche Science Concours zu Chongqing, dem 33. China Adolescents Science & Technology Innovation Contest, huet de jonke Lëtzebuerger Goldmedail fir säi Projet R.A.M - A robot that could change the world kritt.Säi Projet sinn zwee Äerm mat Hand, dat ganzt ass als Roboter. Andeems ee seng eegen Hänn an Händsche stécht, steiert een de Roboter deemno selwer. D'Händsche si mat deenen zwee Roboteräerm verbonnen a reflektéieren déi eege Beweegungen.