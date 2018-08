Arianespace huet an engem Communiqué matgedeelt, dass de Startschoss um 23.30 Auer wéi geplangt an ouni Problem ofgelaf ass, iwwregens mat 24 Stonne Verspéidung, wéinst de schlechte Wiederkonditiounen den Dag virdrun.



Et huet 55 Minutte gedauert, bis dass de Satellit sech vun der Rakéit lassgeléist huet, am Ganzen goufen 1.357 Kiloen an d'Luucht geschoss. De Satellit, deen de Numm "Aeolus" vum griichesche Gott vum Wand krut, gouf op enger Héicht vun 320 Kilometer placéiert.



D'Apparater wäerte permanent de Wand an d'Wandstéiss vun der ganzer Äerd fir Europa am Kader vum Programm "Copernicus" moossen. De Programm gouf vun der EU organiséiert a soll d'Ëmwelt iwwerwaachen.



Aeolus benotzt e Gerät wat d'Technologie vum Laser benotzt, fir d'Moossungen duerchzeféieren. Den Cnes, de Centre nationale d'études spatiales, huet op sengem offiziellen Internetsite betount, dass den Aeolus den éischte Satellit ass dee Wand an der Atmosphär mat dëser Technologie moosse wäert.



D'Missioun gouf op 3 Joer gestëmmt a misst d'Wiederprevisiounen an d'Wësse vum Klima däitlech verbesseren.