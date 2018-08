© KALASHNIKOV MEDIA

De Prototyp vum neien Elektroauto "CV-1" ass dës Woch virgestallt ginn: hellblo, mat engem retro Design an eng Inspiratioun, déi vun de russeschen Autoen aus de 70er Jore kënnt. De Modell gouf vu Kalaschnikow an der Géigend vu Moskau am Kader vun engem militäresche Forum presentéiert.



"Mir entwéckelen eist eegent Konzept vu Super-Elektroauto, dat op verschidden original Systemer vun der Grupp baséiert ass", esou déi russesch Firma an engem Communiqué ouni ze präziséieren, vu wéini un deen Auto ze kréie wier a fir wéi ee Präis.



Mat dëser Technologie wëlle se op alle Fall eng nei Konkurrenz fir aner international Marken, wéi Tesla, duerstellen. De Pressespriecher vum Waffeproduzent huet der ëffentlecher Agence fir d'Presse RIA confirméiert, dass se vun der Experienz vun den internationale Leader inspiréiert goufen, fir hiren eegen Auto z'entwéckelen.



Eng Firma, déi méi wéi 200 Joer al ass, an déi den Numm dréit, vun hirem Employé, deen deemools déi AK-47 Flënt erfonnt hat. Eng laang Zäit goung et biergof, bis dass de russesche Staat se 2013 iwwerholl hat. Viru Kuerzem gouf d'Firma nees privatiséiert. Manner Waffen a méi Produite fir d'Zivilgesellschaft gi mëttlerweil hei produzéiert, wéi Kleeder, Prabbelien oder Etuie fir Handyen.



Geschwë misst also och den neien russeschen Elektroauto op de Maart kommen, emol kucken, ob de Succès och international gëtt.