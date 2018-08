© Alexas_Fotos

De sougenannten "Réseau téléphonique commuté" (RTC), dee fir den traditionelle Service zoustänneg ass, gëtt ofgeschaaft. Konkret heescht dat, dass een an Zukunft ëmmer eng "Box" braucht, fir iwwer de Festnetz uruffen ze kënnen.Déi al Apparater kënnen dann net méi direkt un d'Steckdous ugeschloss ginn. Vum 15. November un hält den nationalen an historeschen Operateur op, déi Aboen ze kommerzialiséieren. Nei Clienten oder Leit,déi plënneren, mussen egal wéi ëmmer eng Offer mat Internet bestellen.Vun 2023 un gëtt den RTC no a no ofgeklemmt. Et gëtt graduell mat Gruppe vu Gemenge geschafft, wou all Kéiers de Service net méi ze kréie wäert sinn. Bis dohinner versprécht Orange och vereinfacht Apparater fir eeler Leit.De Generaldirekter vun der Fédération française des télécoms bestätegt, dass d'Decisioun vum Operateur sech ganz einfach erkläre léisst duerch eng Infrastruktur a Geräter, déi "um Schluss vun hirem Liewen" ukomm sinn. Déi Schalteren, déi viru 40 Joer installéiert goufen, fir d'Operatricen ze ersetzen, sinn elo net méi zäitgeméiss an et kritt ee bal keng Ersatzstécker méi am Fall vun enger Pann.D'Delphine Gény-Stephann, Staatssekretärin am franséische Wirtschaftsministère, erkläert, dass de Staat fir e gudde Kommunikatiounssystem zoustänneg ass, mä dass d'Operateuren déi Technologie benotze kënnen, déi se wëllen. All Matbierger soll allerdéngs e gudde Service kréien, fir e faire Präis.Hautdesdaags ginn nach 9,4 Milliounen esou traditionell Telefonen a Frankräich benotzt, vun 20 Millioune Leit, déi nach fir eng Festnetz-Nummer bezuelen.Zu Lëtzebuerg gëtt dëse Service och no a no ofgeschaaft, et gi keng "al" Festnetz-Produiten méi kommerzialiséiert. Op Nofro hin, krute mer vun der Post confirméiert, dass een och hei am Land eng Box benotze muss, fir iwwer Festnetz uruffen ze kënnen.