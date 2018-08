Et kéint een effektiv soen, dass se net méi wéi een Assistent ass, et fënnt ee genuch där Gadgete fir säin Haus ze steieren. An awer, déi japanesch Firma Gatebox huet sech mat engem ganz spezifesche Marché befaasst: eng virtuell Frëndin fir doheem, fir jiddereen.Virun 2 Joer haten d'Grënner vun der klenger Start-up eng Campagne online gestart, fir Sue fir hire Projet ze sammelen. Et konnt een d'Iddi deemools fir ronn 2.400 Euro matfinanzéieren, a sech esou seng exklusiv Këscht sécheren.Eng Këscht déi 50 Zentimeter grouss ass, a mat etlechen Sensoren a Kameraen equipéiert ass. Net ze vergiessen, de ganzen Hologramm-System fir d'Präsenz vum Azuma Hikari "lieweg" ze maachen.Déi nei Versioun vun der Box gouf däitlech verbessert, 2 Joer méi spéit goufen 2 Mikroen installéiert, fir dass de Charakter nach besser verstoe kann, wat säi Besëtzer ze soen huet. Den Apparat ass méi liicht wéi säi Virgänger, Beweegungen an Gesiichtsausdréck vun der Gestalt goufen optimiséiert. An elo kascht dat Ganzt nëmme méi d'Halschent vum Präis. Fir ronn 1.200 Euro kann ee sech esou eng "virtuell Frëndin/Assistentin" kafen.Engem spezialiséierte Site no, hätt Gatebox mat der Masseproduktioun ugefaangen, fir de Produit iwwerall a Japan verkafen ze kënnen. Bis elo weess een nach net, ob d'Frëndin och méi spéit am Recht vun der Welt ze fanne wäert sinn. Bis dohinner kann ee jo Japanesch léieren, fir sech esou eng technologesch Präsenz ze kafen.