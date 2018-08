D'Plattform fänkt net bei null un, etlech Playlisten, Millioune Stécker, Albumen oder esouguer Live-Concerten an och Cover-Versiounen, déi vu Fans fir Fans gemaach goufen, fënnt ee mëttlerweil am Katalog.Déi grouss Neiegkeet ass hei déi integréiert Sichmaschinn, déi engem hëlleft, e Stéck erëmzefannen, och ouni Titel an ouni Interpret. Wann een den Text ongeféier kennt, misst et klappen. Ëmmerhin stécht Google hanner dem Video-Gigant, mat der gréisster an stäerkster Sichmaschinn op der Welt.Eng aner grouss Funktioun ass och, dass Videoen am Hannergrond weiderlafen, wann een eng aner App benotzt.

Dofir kann een och vun elo un YouTube Premium abonnéieren, fir de ganze Service ouni Publicitéit ze genéissen. Heiansdo sinn d'Reklammen esou intrusiv placéiert, dass ee keng Loscht méi huet, eppes fäerdeg ze kucken. Dat kéint och eriwwer sinn, wann ee sech fir dës Optioun fir 11,99 Euro de Mount entscheet.Fir dee Präis kritt een u sech déi ganz Offer, déi YouTube unzebidden huet. Fir e bësse méi wéi 10 Euro pro Mount ass YouTube Premium méi deier wéi Spotify oder Deezer, dofir kritt een aner Saachen ugebueden wéi "nëmme Musek".Original Produktioune fënnt een an der Offer erëm, souwéi de ganze Katalog ouni Grenzen an deen neie Service vu Musek-Streaming, ënnerstëtzt duerch d'Zesummenaarbecht mat Google Music. Mat oder ouni Biller. Dozou kann een och Videoen oder Stécker eroflueden, späicheren an och am Offline-Modus genéissen. Et kann een och onlimitéiert Online-Spiller fannen souwéi och Contenu fir Kanner.Probéieren kann een dat Ganzt 3 Méint laang an zwar fir näischt.