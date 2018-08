© afp

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

Den Donald J. Trump ass nees am Krich mat der Silicon Valley. U sech war dëse Krich mat Medien an soziale Medien ni eriwwer. Dëst d'Kéier huet de President Google attackéiert, andeems anscheinend all déi "neutral" an "positiv" Noriichten iwwer hie vun der Sichmaschinn zenséiert ginn.An 2 Tweets huet hien behaapt, dass eng Sich no "Trump News" meeschtens kritesch an negativ Resultater géif bréngen. Senger Meenung no "komme 96% vun de Resultater vu nationale Medien, déi éischter lénks sinn, dat wier geféierlech". "Hei fënnt een nëmme fake News, d'Resultater goufe manipuléiert, fir nëmme schlecht Noriichten unzeweisen" huet den amerikanesche President insistéiert."Google an aner Plattformen hunn d'Stëmme vun den Konservative geläscht an verstoppe positiv Informatiounen. Si kontrolléieren, wat mir kënne gesinn a wat net. Et ass eng ganz schlëmm Situatioun, mat där mir eis wäerte beschäftegen", esou den Trump.Déi amerikanesch Sichmaschinn huet kuerz drop dat Ganzt formell dementéiert. De Web-Gigant huet an engem Communiqué confirméiert, dass "d'Resultater vun der Sichmaschinn net klasséiert ginn, fir eng politesch Meenung ze manipuléieren an dass d'Firma eng komplett politesch Neutralitéit no bannen awer och no bausse verdeedege géif."Hiert Zil ass, den User, déi eng Recherche op Google maachen, pertinent Resultater esou séier wéi méiglech ze liwweren, esou déi kalifornesch Firma. All Joers ginn Honnerte vu Verbesserunge bei den Algorithme programméiert, fir dass d'Resultat ëmmer aktuell vun enger héijer Qualitéit bleiwen.Der franséischer Zeitung Le Monde no hätt den Trump Zuele benotzt, déi vum konservative Site "PJ Media" publizéiert goufen. Si hu selwer Héichrechnunge mat hiren eegene Säiten duerchgefouert, déi op Google News opdauchen. Et kéint een definitiv hir Method bestreiden, esou déi franséisch Zeitung. Dës Säite gleewen zum Beispill, dass Noriichtenagencen wéi Reuters éischter politesch lénks stinn a vergiessen, dass d'Resultater vu Google News nom Wonsch vun den eenzelen Usere personaliséiert ginn.E Mëttwoch huet den Trump nach e kuerze Video an engem Tweet publizéiert, andeem gewise gëtt, dass Google Obama indirekt soll op der Haaptsäit vun der Sichmaschinn mat engem Link zu senger Ried vum "State of the Union" ënnerstëtzt huet. Zanter dass den Trump gewielt gouf, steet anscheinend näischt méi do.Eng Reglementatioun vun de Medien um Internet, wéi Google oder Facebook, esou wéi Trump sech dat anscheinend wënsche géif, wier zimlech onméiglech. Experten betounen, dass dës Medie genau déi nämmlecht Rechter hunn, wéi déi traditionell Press an Amerika. Dozou kënnt nach "The First Amendment", deen d'Pressefräiheet an d'Meenungsfräiheet beschütze soll an deen d'Amerikaner esou dacks als Verdeedegung benotzen.