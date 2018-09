© afp

D'Apple-Fans vum US-amerikaneschen Tech-Gigant hunn also endlech en offiziellen Datum geliwwert kritt. Nodeems vill Leit zanter e puer Deeg op den 12. September getippt hunn, gouf dësen elo bestätegt.Um 10 Auer, Lokalzäit, also um 7 Auer owes bei eis, wäerten den Tim Cook a seng Ekippen am "Steve Jobs"-Theater hir Konferenz halen an déi lescht News vun Apple bréngen.D'Press krut d'Invitatioun en Donneschden Owend geschéckt. Dat Ganzt krut den Numm "Gather round", mat engem Logo a Form vun engem Krees. Héchstwahrscheinlech steet deen als Symbol fir d'Zesummekomme vun de Leit an anengems och fir d'Form vum neie Campus vun der amerikanescher Firma zu Cupertino.Normalerweis misst déi nei iPhone-Generatioun am Kader vun dëser Konferenz virgestallt ginn. Et missten 3 Modeller op de Maart kommen, esou etlech Rumeuren. Eng "besser" Versioun vum iPhone X, en iPhone X Plus mat engem 6,5 Zoll Bildschierm an säi klenge Brudder, deen och méi bëlleg gëtt, mat engem 6,1 Zoll Bildschierm. All déi nei Handye missten den nämmlechten Design hunn.Aner Produite wéi déi nei Apple Watchen, den neien iPad Pro mat FaceID, oder och nach nei Mac-Modeller.Dës Rentrée ass och wichteg fir Apple, well hir lescht Gamme vu Smartphone sech net esou gutt verkaf huet wéi erwaart. E Problem mam Präis a mat engem Mangel un Innovatiounen, esou Experten. Den technologesche Ris hätt anscheinend wëlles, dës Kéier och méi abordabel Produite virzestellen, fir jiddereen frou ze maachen, a virun Allem seng Zuelen nees an d'Luucht ze bréngen.Apple ass mëttlerweil op der 3. Positioun vun den Handyproduzenten op der Welt, no Samsung an Huawei.