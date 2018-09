© afp

Ëstlech vun Tokyo fënnt een also dësen Hotel, dee wierklech eppes aneschter ubitt. Et ass ganz roueg, wann een erakënnt, normal, hei gëtt alles mat Sensore kontrolléiert. Soubal ee bei der Receptioun steet, beweege sech d'Roboteren hannert dem Comptoir.



Et sinn och keng "normal" Roboteren, mä Dinosaurier déi hei op d'Leit waarden. Net fir se z'iessen, mä fir se ze zerwéieren, fir hinnen eng Kummer ze ginn. Firwat net. Et géif ee bal mengen, et wier ee matzen am Jurassic Park-Film, mat enger klenger Ausnam vum traditionelle Receptioun-Hutt, dee se droen.

Den Check-in gëtt mat Hëllef vun engem Tablett gemaach, wou d'Clienten hir Sprooch wiele kënnen: Japanesch, Englesch, Chinesesch oder Koreanesch.



De Manager vum Hotel sot an engem Interview, si hätten nach net erausfonnt wéini d'Cliente léiwer vu richtege Leit zerwéiert ginn, a wéini et ok ass, vun engem Roboter zerwéiert ze ginn.



Fir d'Fans vu Maschinnen (an Dinosaurier) ass dës Plaz natierlech ganz schéin: all Kummer ass mat mini-Roboteren equipéiert, déi de Look vum BB-8 aus de Star Wars-Filmer hunn. Déi hëllefen dem Client, d'Televisioun ze benotzen oder Musek ze spillen.



D'Fësch déi am Gank schwammen, hunn eng Batterie fir ze funktionéieren. D'Kanner sinn natierlech hei vun de Biller faszinéiert.

Den éischten "Henn na" Hotel ass 2015 zu Nagasaki opgaangen a gouf 2016 Joer vu Guinness Weltrekord zertifiéiert als éischten Hotel op der Welt mat Roboteren als Deel vum Staff. 8 Hoteller gi mëttlerweil vun enger Reesagence betreit. Alleguer hu Roboteren do schaffen, heiansdo gesi se wéi Dinosaurier aus, heiansdo awer och méi mënschlech.

Den Aarbechtsmaart a Japan gëtt ëmmer méi kleng an et ass schwéier, fir qualifizéiert Personal ze fannen. Dofir sinn d'Roboter an deem Domän eng gutt Alternativ. Vum Empfang bis hin zum Botzen, et war een exzellente Choix fir d'Direktioun vun der Chaîne.