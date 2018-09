© natureaddict

An enger Zäit, wou den iwwerdriwwene Gebrauch vum Handy dacks kritiséiert gëtt, gëtt eng nei Zort Camp zu Lommel, an der Provënz vu Limburg organiséiert, wou de Smartphone am Mëttelpunkt steet. 14 Kanner tëscht 6 an 9 Joer kréien hei mat Hëllef vu verschiddenen Aktivitéite gewisen, wéi een dës Apparater op eng intelligent Manéier benotze kann.



An der Schoul si Smartphonë mëttlerweil nëmme méi am Lycée toleréiert, well d'Jugendlecher méi al a méi responsabel sinn. A verschidde Länner, wéi Frankräich, gouf e komplett an der Schoul verbueden. Fir d'Organisateure vum belsche Camp ass dat keng esou eng gutt Iddi.



Den Handyverbuet ka fir eng ganz Generatioun negativ Auswierkungen hunn



Mëttlerweil gi ganz vill Kanner mam Handy grouss, dat kann een net méi änneren. Wa se dat verbuede kréien, verléiert eng ganz Generatioun hir Unhaltspunkten. Wa se méi spéit, ewéi déi Erwuessen an der moderner Welt mussen eens ginn, kann et schonn heiansdo méi komplizéiert ginn, esou ee vun de Grënner vum Camp.



Hei kréie se Smartphone vun der Associatioun geléint fir op eng spilleresch Aart a Weis léieren ze kënnen. Et gëtt mat YouTube Videoe gebastelt. D'Kanner kréien och gewisen, dass een de Smartphone benotze kann, wann ee verluer ass. Des wichteg Funktioun kënne se dobaussen am Kader vun engem grousse Spill kenneléieren.



De Smartphone ass vill méi, wéi nëmmen e Spill



Kanner a Jugendlecher si permanent hannert engem Ecran. Si musse léieren, dass den Handy méi ass, wéi nëmme Spiller oder Entertainment. Nëmmen esou kënne se responsabel mam Gerät ëmgoen. Et ass wichteg hinnen déi gutt Funktioune vum Handy ze weisen an ze erklären. Tutorials, déi audiovisuell Gebrauchsuweisungen am Video, kënne schonn eng Léisung fir etlech Problemer sinn.



De Smartphone soll net de Feind vum Mënsch ginn, an awer sollen déi Jonk sech bewosst sinn, dass esou e Gebrauch verschidde Risike kann hunn. Hei gi se sensibiliséiert fir den Apparat mat Verstand ze benotzen. Fir ze verhënneren, dass hiert Sozialliewen oder esouguer och hir Gesondheet méi spéit drënner leit.



Am Ganze gi 36 Campe vun där Zort a Flanderen organiséiert.