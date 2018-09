Mir googlen. Eleng schonn un dësem Verb, dat sech an eis Sprooch agebiergert huet an am Dictionnaire steet, gesäit ee, wéi Google eist Liewe verännert huet. Mat Google hu mer e risege Sprong am Informatiouns-Zäitalter gemaach. Zum positiven, awer och zum negativen. Ëmmer méi Skeptiker schwätze vun enger profitorientéierter Entreprise, déi dem informelle Slogan, dee se sech emol ginn huet, "Don't be evil", net méi nokéim.





04/09/2018 20 Joer Google



Iwwert de Gebuertsdag vu Google léisst sech streiden. Ass et de 4. September, deen Dag, wou Google als Entreprise registréiert gouf? Also haut virun 20 Joer. Oder ass et de 27. September, wou Google.com déi éischte Kéier online gaangen ass? Oder gëllt deen Datum, wou e Scheck iwwert 100.000 Dollar an enger Garage am Silicon Valley ënnerschriwwe gouf, den éischten Invest an d'Firma?Den Opschwong vu Google ass op jiddwer Fall historesch. Vun engem Projet vun zwee Studenten, dem Larry Page an dem Sergey Brin, ass et zu enger Welt-Mark ginn. Huet sech net nëmme op eng gratis a smart Sichmaschinn konzentréiert, mä huet sech ausgebaut: Google Maps, Applikatiounen oder Autoen, déi vum selwe fueren... De Larry Page sot 2014 op enger TED-Konferenz, datt hien ëmmer vun den Transport-Systemer faszinéiert war."Making life better" war ee vun de Sätz, déi de Larry Page do gesot huet.1998 huet alles, wéi gesot, mat engem 100.000 Dollar Scheck vum Andy Bechtolsheim ugefaangen. Enger deemools schonn grousser Nummer am Silion Valley. Et ass net esou, datt et virun 20 Joer nach keng Sichmaschinne gouf. Et gouf Yahoo, Excite oder och nach Altavista. Allerdéngs haten déi och nach aner Funktionalitéiten, esou datt d’Sichmaschinn bei hinnen nëmmen eng zweetrangeg Roll gespillt huet. Verschidde Acteure sinn dann och net mat der Zäit gaangen a si séier vum Marché verschwonnen.. Aneschter Google. D’Missioun: Google soll fir jiddereen accessibel sinn, de Ranking vun de Resultater soll doduerch beaflosst ginn, wéi dacks eng Websäit verlinkt ass.Haut solle pro Sekonn iwwert 65.000 Demanden iwwert d'Sichmaschinn lafen, dat sinn iwwert 2 Trillioune Recherchen am Joer.Iwwregens bedeit Google esouvill wéi Googol, wat op eng mathematesch Bezeechnung zeréck geet, déi esouvill heescht, wéi eng 1 mat 100 Nullen hannendrun.Bleiwe mer nach kuerz bei impressionnanten Zuelen. De Mammekonzern vu Google konnt d'lescht Joer e Rekordëmsaz vun 100 Milliarden Dollar realiséieren. Suen, déi virun allem aus dem Geschäft mat den Annonce vu Google kommen. A grad op deem Punkt gëtt et vill Kritik. Sicht een ee bestëmmten Artikel iwwer Google, kritt een herno d'Annonce mat ähnleche Produite proposéiert. Google lieft vun den Date vu senge User. Dateschützer ass dat een Dar am A.Wann een dann op Google Trends bis luusse geet, gesäit een, datt d'lescht Joer bei de Recherche weltwäit ee Sujet op der Nummer 1 stoung. Den Hurricane Irma.