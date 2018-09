© afp

© afp

Eng 20 Presseagence-Cheffen hunn en Dënschden e Bréif un d'Europaparlament geschéckt fir op d'Reform vum sougenannte "Leistungsschutzrecht" oder vun den "droits voisins" opmierksam ze maachen.Den 12. September stëmmen d'Parlamentarier zu Stroossbuerg iwwer dës nei Mesure of. Konkret geet et drëms, d'Medien op eng fair Manéier ze bezuelen, wann Internet-Gigante wéi Google oder Facebook hir Contenue benotze fir domadder Suen ze verdéngen.Déi zwou Plattforme stelle keng Journalisten an, an awer proposéiere se permanent Artikelen oder Reportagen, déi gratis vun hiren Usere benotzt kënne ginn.Déi europäesch Representante sollen dës Reform vum Droit d'Auteur ënnerstëtzen, déi schonn deelweis a Kraaft getrueden ass. Hei geet et ëm d'Iwwerliewe vun der Presse, den Halt vun hirer Onofhängegkeet an de Schutz vun den demokratesche Wäerter an Europa, esou déi Persounen, déi dëse Bréif ënnerschriwwen hunn.Google a Facebook hu sech géint dëse Projet mat enger reegelrechter "Fake News" verdeedegt: si hu behaapt dass de gratis Internet fir de Verbraucher duerch dës "Droit d'Auteur"-Reform a Gefor wier. Dovunner hat kee geschwat. Déi Leit, déi de Bréif ënnerschriwwen hunn, wëlle just dass déi Plattformen e ganz kléngt Stéck vun hirem Risege Benefice mat deene Leit deelen, déi de Contenu produzéiert hunn.E Bréif deen a Frankräich vun der AFP ënnerschriwwe gouf, an Däitschland vun der DPA, oder och nach vu Belga an der Belsch. Et muss een den Ënnerscheed maachen tëscht der Fräiheet vum normale Bierger, dee Contenue verbraucht, a vum Kënschtler oder vum Journalist, deen heiansdo säi Liewe riskéiert fir Reportagen ze produzéieren. Kee muss an deem Kader bestrooft ginn, et muss een déi grouss Nimm vum Internet responsabiliséiere kënnen, esou nach de Bréif.Aus 27 europäesche Länner komme ronn 100 Ënnerschrëfte vu Journalisten, Reporteren oder Chefredakteren, déi e weidere Bréif vum AFP-Journalist Sammy Ketz ënnerstëtzen. Dorënner och de Chefredakter vum Tageblatt Dhiraj Sabharwal, dee Lëtzebuerg an der europäescher Journaliste-Lëscht representéiert.