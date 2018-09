© Future Punk

© Future Punk © Future Punk © Future Punk © Future Punk © Future Punk © Future Punk « ZréckWeider »

"Back in Time" gëtt dacks gesot, oder "fréier war alles besser" héiert een och heiansdo. Nom 80er-Dag op RTL Radio Lëtzebuerg, sprange mir och an d'80er zréck mat Hëllef vun engem Kënschtler, deen d'Visuelle vu verschidde Firmen "al" erfonnt huet.Ob et besser ausgesäit, wéi den haitegen Design, ass net esou sécher.Deemools war alles liicht méi geckeg, méi exzentresch, méi Neon oder méi kitscheg. Aktuell observéiert een éischter eng minimalistesch Tendenz: Méi einfach, manner Detailer, méi schlicht.Gigante wéi Google, Netflix, Facebook oder YouTube hunn hire Logo schonn dacks nei erfonnt. Meeschtens goung et an d'Richtung vun der Vereinfachung. An den 80er goufen et déi grouss Nimm nach net: Google feiert 2018 seng 20 Joer, Netflix gouf 1997 gegrënnt (Locatioun vun DVDen), YouTube gouf 2005 lancéiert a Facebook ee Joer virdrun.De Kënschtler Future Punk huet sech also Gedanke gemaach, wéi dës Firmen an den 80er hätte kéinten ausgesinn. D'Resultat gesäit een hei an eiser Galerie oder op behance