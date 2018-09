76 Joer, an nach ëmmer op der Bühn. Den ex-Beatle feiert de Release vu sengem neien Album mat engem geheime Concert zu New York City.

Déi éischt Single "I don't know" koum mat engem aneren Titel "Come on to me" den 20. Juni eraus. D'Kritik ass bis elo exzellent vun deene Leit, déi d'Chance haten d'Wierk schonn entdeckt ze hunn.

Wann dir Loscht hutt, dësen neien Album live ze entdecken, an Dir hutt entweder keng Invitatioun fir dëse ganz intime Concert kritt oder dir konnt net esou kuerzfristeg op New York fléien, huet de Kënschtler eng Léisung fonnt.Um 20.30 Auer e Freiden den Owend (Lokalzäit) fänkt de Concert am Big Apple un, an awer och weltwäit op YouTube. Zu Lëtzebuerg ass et dann 2.30 Auer an der Nuecht op e Samschden.Nëmmen e puer "Happy few" kënnen am Sall déi nei Stécker live erliewen, d'Plaz vum Concert gouf och streng geheim gehalen, fir dem Ganzen nach méi e mysteriéisen Touch ze ginn. D'Organisateure verspriechen natierlech déi nei Titelen awer och méi al klassesch Nummeren, och Lidder aus der Beatles-Zäit.