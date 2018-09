© afp

D'Befeeler lafen iwwer de Reseau, awer och ëmmer méi dacks iwwer Wi-Fi. Méi Sécherheet fir d'Patienten, awer och eng oppen Dier fir Piraten. Hei gëllt also, sech esou gutt wéi méiglech ze beschützen.Virun 3 Joer goufen awer a engem kalifornesche Spidol medezinesch Dossiere vun Hackere geklaut. Doropshin hate se e säftegt Léisegeld verlaangt, fir se zréckzekréien.Onéierlecher hunn och gedreet, Morphium-Pompele vu wäiten ze kontrolléieren, an esou d'Liewe vu Patienten a Gefor ze setzen. Een Apparat, wat och a Gefor ass: den "Häerzschrittmacher", dee ganz vill Informatioune kritt a verschéckt, kéint een och anscheinend ouni Problem piratéieren.Experten, déi fir de "gudden Zweck" esou Aktioune plangen, hu manner wéi eng Nuecht gebraucht, fir d'Kontroll vun esou engem Gerät z'iwwerhuelen. De Chip war fir dësen Test an engem Mannequin agebaut. Zum Gléck: well déi pazifesch Profi-Hackeren haten d'Batterie un d'Schmëlze bruecht. Hiert Zil war et, d'Produzenten ze warnen. Attacke géint Geräter, awer och géint Etablissementer wéi Spideeler oder Krankekeesen geschéie praktesch all Dag.