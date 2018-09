MIRROR heesche se an hire Produit ass fir e breede Public geduecht.

Virun allem déi Leit, déi gäre Sport maachen. Dat ass nämlech d'Haaptfunktioun vun dësem Apparat. Et kann een deen natierlech als "normale" Spigel benotzen, mä dat wier e bësse schued. An deier, mä dat gesi mer zum Schluss.

Amplaz an de Fitness ze goen, kann een elo doheem virum Spigel mat engem perséinleche Coach trainéieren. Dat Ganzt ass esou realistesch entwéckelt, dass een anscheinend menge géif, an engem richtege Cours dobäi ze sinn. Eng breet Offer steet hei zur Verfügung vum Proprietär, ënner anerem Ausdauer, Yoga, Boxen oder och nach Pilates.

De Spigel funktionéiert nëmme mat iOS-Geräter, dat heescht Produite vun Apple, déi een alleguer zesummen uschléisse kann. Et kann een awer och säi Bluttdrock oder säin Häerz mat engem connectéierte Sensor moossen. Dat Ganzt leeft iwwer Bluetooth.

De Spaass kënnt awer net ëmsoss bei Iech an d'Stuff! Et muss ee schonn e klenge Budget prett hunn, fir dëse "Mirror" ze kafen. Mat ronn 1.500 Dollar (1.296 Euro) kritt ee just de Spigel, dozou kënnt nach een Abo fir 39 Dollar (33,70 Euro) de Mount. Et kann een awer och flott a praktesch Accessoire kafen, fir d'Experienz nach méi professionell ze gestalten, wéi de connectéierte Gurt.

Fir all déi Leit, déi kee Bock méi hunn, an de Fitness ze lafen, dëse Spigel ass déi Léisung, fir nach ëmmer fit a sportlech aktiv ze bleiwen. Et soll een de Produit iwwerall op der Welt kréien, an eng Garantie vun engem Joer ass mat am Präis dran.