De 54 Joer alen Patron vum Online-Shopping Gigant geet also d'nächst Joer an d'Pensioun. An der Nuecht vum Sonnden op e Méinden, huet d'Grupp de Wiessel un hirer Spëtzt annoncéiert. Säin Depart gëtt lues a lues agefouert, den aktuellen Generaldirekter Daniel Zhang, wäert seng Plaz deemnächst iwwerhuelen. Den Jack Ma bleift awer nach an der Firma bis am September vum nächste Joer.Den Jack Ma ass de meescht bekannte chineseschen Entrepreneur, deen a sengem Land de moderne Kapitalismus entwéckelt huet. Hien huet säi Land duerch Peking un de Recht vun der Welt ugeschloss. Alibaba ass mat der Zäit e Monster vum e-Commerce ginn, dee sech no a no der Offer ugepasst huet mat Entertainment, Kino, Cloud-Servicer, finanzielle Servicer, an nach ganz vill aner technologesch Innovatiounen.Mat 40 Milliarden Dollar op sengem Kont, ass den Jack Ma op der 19. Plaz an der Lëscht vun de räichste Leit op der Welt. Dat si ronn 35 Milliarden Euro, fir een Engleschproff, deen deemools guer keng Suen hat.De Site gëtt et zanter 1999 a gouf an engem Appartement zu Hangzhou, am Oste vu China, gegrënnt. Mat 360 Milliarden Euro op der Bourse vu New York ass Alibaba déi gréisst asiatesch Kapitalisatioun zu Wallstreet. Den 11. November gëtt a China de Pendant vum amerikanesche "Black Friday" mam "Single Dag" gefeiert. D'lescht Joer goufen eleng op deem Dag 22 Milliarden Euro nëmme mam online-Verkaf vun Artikelen verdéngt.Fir d'Zukunft gëtt et intressant ze gesinn wien déi jonk chinesesch Wollef sinn, déi sech ronderëm de neie Chef versammelen. Fir nei international Offensiven ze plangen, fir an Europa an Afrika unzekommen. D'Strategien solle gläich bleiwen, mat enger reegelrechter Motivatioun, déi bis elo geklappt huet: de chinesesche Konsum weider ze beaflossen an ze veränneren.Bäi den Amerikaner gëtt et "GAFA" oder mëttlerweil och "GAFAM" (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), an Asien gëtt et och elo "BATX" (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). Esou kann een den informatesche Krich op der Welt resuméieren. Europa huet guer näischt dovunner, bleift an der Mëtt a kuckt ouni Muecht no. Och wa Bréissel mat Regulatioune pucht, ginn et nach ëmmer Problemer tëscht den eenzele Länner, fir zum Beispill een Accord ze fannen, wéi déi grouss Nimm aus dem e-Business op europäeschem Buedem sollen taxéiert ginn.Eng "Gefor" déi bis elo d'Successeuren vum Jack Ma héchstwahrscheinlech net därmoossen erféiert huet.