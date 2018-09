© apple.com

Gréissten Highlight dëst Joer op der Keynote 2018 wäert wuel d'Presntatioun vum neien iPhone Xs sinn, also de Nofolger vum iPhone X. Virun allem soll dëse Modell méi séier sinn an eng verbessert Kamera hunn. Eng méi grouss Variant soll dann nach mam iPhone Xs Plus/Max erauskommen. Hei dierft een mat enger Gréisst wéi déi vum iPhone 8 rechnen. Et geet een och vun engem interne Späicher vun 4GB Ram aus, dam Xs an beim Xs Plus.Dann soll och eng LCD-iPhone-Versioun erauskommen, wou den OLED-Display mat engem 6.1 Zoll groussen LCD Display ersat ginn. Dann ass e neien iPad Pro 2018 mat engem Display ouni Rand um Plang, sou wéi wahrscheinlech déi nei Spple Watch Serie 4.Och nei AirPods, d'Airpower-Statioun an IOS 12 wäerten um Programm stoe fir presentéiert ginn.De Stream um 19.00 kann e