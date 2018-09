© afp

© afp

Wéi all Joer huet Apple nees d'Press geruff a se an de fonkelneien Auditorium zu Cupertino agelueden. D'Firma presentéiert hir nei Produiten a weist sech vun hirer beschter Säit.D'Fans an d'Kritiker sinn ëmmer op dëse Rendezvous gespaant, well vill am Viraus spekuléiert gëtt. Elo sinn d'Detailer eraus, et kommen nei iPhonen op de Maart, an hire Präis ass heiansdo net esou deier wéi de Virgänger.Et si schéin Apparater, den Design war bei Apple ëmmer am Mëttelpunkt vun der Entwécklung vum Produit. An awer ginn et keng gréisser Revolutiounen, déi puer nei Funktiounen, déi bäikommen, gouf et entweder schonn op aner Modeller viru Joren (eng duebel Sim-Kaart, déi am Joer 2000 schonn disponibel war) oder gi scho vun der Konkurrenz proposéiert.Eng intressant a wichteg Funktioun huet d'Welt awer schonn iwwerrascht: Déi fënnt een an der neier Serie vun de Aueren, déi Apple zanter 2015 vermaart huet. Dës nei Generatioun vu connectéieren Aueren kann "engem d'Liewe retten", esou den Tim Cook wärend der Presentatioun.D'Serie 4 ass méi grouss ginn, mat engem Ecran, deen 30% méi grouss ass wéi déi lescht Modeller. Tëscht 40 an 44 Milimeter fir de neie Modell, géint 38 an 42 Milimeter fir déi lescht Generatioun. D'Autonomie ass d'nämmlecht bliwwen, mat enger Batterie, déi bis zu 18 Stonnen hale kann.Déi 3 nei Funktiounen, déi an dësem Fall eng richteg Evolutioun duerstellen, si Sensoren, déi an der Auer agebaut goufen.Den éischte Sensor kann erausfannen, ob eng Persoun gefall ass, an direkt verschidde Persounen kontaktéieren oder eng Warnung un den 112 schécken. Perséinlech (medezinesch) Daten an d'Lokalisatioun kënne mam Warn-Message geschéckt ginn.Déi 2. Funktioun, déi och intressant ass, ass ee Sensor, deen den Häerzrhythmus permanent moosst. Och hei kann eng Warnung geschéckt ginn, wann eng Stéierung an der Frequenz optriede sollt. Wann d'Häerz ouni Grond sollt méi lues schloen, oder méi séier oder och nach onreegelméisseg.D'Revolutioun bei dëser Keynote ass héchstwahrscheinlech den neien Sensor, dee mat Hëllef vum Gerät op der Haut fäeg ass, een EKG (Elektrokardiogramm) ze liwweren. Wann een de Fanger op den 2. Sensor leet, entsteet en zouenen Circuit, deen esou déi elektresch Aktivitéit vum Häerz graphesch representéiert.E Kardiolog kann zum Beispill d'Resultat kréien, fir Anomalien z'entdecken an op dës Manéier potentiell Problemer vermeiden. Verschidde Leit hunn dës kleng Revolutioun begréisst, aner Persounen, méi kritesch, denken et wier näischt, wat fir jonk Generatiounen wichteg wier.