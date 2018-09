© afp

Mat méi wéi 160 Milliarden op sengem Kont hat de Jeff Bezos am Juni zejoert no Iddie gesicht, fir seng Suen ze investéieren. En Donneschdeg huet hie säi Plang ugekënnegt. 2 Milliarden Dollar, ronn 1,7 Milliard Euro, solle fir de gudden Zweck agesat ginn.Karitativ Organisatiounen, déi aarm Familljen hëllefen, eng Wunneng ze fannen, souwéi Crèchë sollen hei direkt gehollef kréien. De räichste Mann vun der Welt huet also d'Kreatioun vun engem Fong mat 2 Milliarden Dollar, "fir unzefänken", annoncéiert. Déi Sue si fir déi äermst Leit op der Welt geduecht.De "Bezos Day One Fund" finanzéiert Strukturen, déi scho fest etabléiert sinn a Leit ouni fest Wunneng hëllefen, een Daach iwwer dem Kapp ze fannen. De räiche Geschäftsmann wëll och hëllefen, e Reseau vu Crèchen an den äermste Communautéiten ze entwéckelen.Et ass net déi éischt philanthropesch Aktioun, déi de Jeff Bezos ënnerholl huet, d'lescht Joer hat hie schonn 33 Milliounen Dollar engem Fong geschenkt, deen déi sougenannten "Dreamers" ënnerstëtze soll. Jonk Immigranten, déi ouni Pabeieren a mat hiren Elteren illegal an d'USA ausgewandert sinn, kréien eng Bourse, fir studéieren ze goen. Och Princeton, seng deemoleg Uni, krut Sue vum Amazon-Chef, deen och d'Kriibsfuerschung finanziell ënnerstëtzt huet.