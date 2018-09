© kerttu

What do our phones have in common? 🎵 pic.twitter.com/sd9PcSdptw — OnePlus (@oneplus) November 1, 2017

Bis viru Kuerzem konnt ee ganz normal Musek iwwer déi gutt al Mini-Jack-Steckdous mat Kopfhörer lauschteren. Bäi Apple ass dat schonn zanter 2016, an der Arrivée vum iPhone7, eriwwer. Huawei war och éischter op der Säit vun Apple, fir de Mini-Jack an d'Poubelle ze geheien. Aner Marke wéi Samsung haten deemools verséchert, dës "almoudesch" Léisung net falen ze loossen.Déi chinesesch Mark OnePlus, déi zanter 2013 um Maart mat Smartphonen a Kopfhörer präsent ass, huet dës Woch annoncéiert, dës Optioun beim nächste Modell 6T och ze sträichen. D'Entwécklung an d'Nofro vu Bluetooth-Kopfhörer wier e Business, deen een einfach esou net kéint ignoréieren, esou de Carl Pei, Matgrënner vun der Mark an engem Interview.Eng Entscheedung, déi och hei nees fir vill Kritik gesuergt huet, nodeems OnePlus éischter op der Säit vum Mini-Jack war, wéi een an enger Promo vum leschte Joer ka gesinn.Historesch gesinn hunn d'Chinese gär de Geck mat der Konkurrenz op deem Niveau gemaach, an awer hunn se sech elo fir dës technologesch Ännerung vu Mini-Jack op Bluetooth decidéiert. Dem Carl Pei no géifen 59% vun de Leit, déi e OnePlus-Smartphone kaf hunn, éischter déi nei kabellos Technologie benotzen. Senger Meenung no wier den Jack-Stecker definitiv net méi néideg.Zanter Mee verkeeft déi chinesesch Mark och hir eege Kopfhörer ouni Kabel. Virun e puer Méint haten d'Responsabel sech awer gebretzt, déi analog Léisung nach ënnerstëtzen ze wëllen. Amplaz wäerten déi zukünfteg Proprietäre vum OnePlus 6T Modell USB-C Kopfhörer souwéi een Adapter an der Këscht vun hirem neie Smartphone fannen.Mat dëser Mesure kann de Produzent anscheinend Plaz am Smartphone gewannen fir nei Funktiounen an eng nei Batterie anzebauen.