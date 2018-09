Den NVRMini2, e Gerät wat Biller ophuelen a stockéiere kann, ass am Mëttelpunkt vun dëser weltwäiter Lück am System. Et kann een, ouni groussen Opwand, den Zougrëff duerch Coden, déi iwwer Distanz geschéckt ginn, erméiglechen. Aner Apparater sinn héchstwahrscheinlech och ufälleg, well Produite vun der nämmlechter Mark a ganz ville Systemer agebaut ginn.Eng geféierlech Situatioun, well den Hacker hei ganz bequem an onopfälleg iwwer den Internet seng Attacke plange kann. Den Accès op de Videoserver kann duerch eng relativ einfach Manipulatioun opgemaach ginn. Esou gi live Biller oder Opnamen, déi normalerweis verschlësselt sinn, ouni Problem accessibel. Dozou kritt een nach Accès op verschidde Passwierder fir Kameraen oder Geräter, déi bäi der Iwwerwaachung benotzt ginn, ze steieren.De betraffene System fënnt een iwwerall op der Welt. Banken, Logistik, Schoulen, Betriber an esouguer Regierungsgebaier benotze Dausende vun esou Kameraen, fir hir Infrastrukturen ze sécheren.Raiber kënnen duerch dës praktesch Dier an de System erakommen, fir Installatiounen auszespionéieren oder wichteg Gebaier vu bannen ze kontrolléieren. Bis elo gouf et nach keng Léisung fir de Problem, déi taiwanesch Firma gouf vun de Fuerscher informéiert. Allerdéngs ass eng Verbesserung an der Maach, fir dass een d'Gerät net sou einfach via Distanz ka manipuléieren oder drop zougräifen.