Et handelt sech ëm e japanesche Milliardär. De Chef vu SpaceX huet deen 42 Joer ale Mann e Méindeg offiziell dem Public virgestallt. Et ass ee Geschäftsmann a Konschtsammler an e soll e Verméigen an Héicht vun 3 Milliarden Dollar hunn.



Wéivill de Maezawa fir den Ausfluch bezilt, bleift e Geheimnis. Déi ganz Entwécklung soll ongeféier 5 Milliarden Dollar kaschten. Op Nofro hin, huet den Elon Musk just bestätegt, dass de Japaner "vill" bezilt, fir matzefléien.



De Fluch ronderëm de Mount mat enger Big Falcon-Rakéit ass fir d'Joer 2023 geplangt. De Yusaku Maezawa huet annoncéiert, dass hie sechs bis aacht Kënschtler aus der ganzer Welt wéilt invitéieren, fir hien op dëser Missioun ze begleeden. Si géifen opgefuerdert ginn eppes ze kreéieren, wa se dann nees zeréck op der Äerd sinn. D'Plaze vun deene Kënschtler huet de japanesche Geschäftsmann matbezuelt.







SpaceX hat do virdrun annoncéiert, dass e Kontrakt mat engem private Passagéier ënnerschriwwe gi wier. Et ass allerdéngs net fir d'éischt, dass d'Weltraumentreprise Touristevolle ronderëm de Mound annoncéiert huet. Schonn am Februar 2017 war dat de Fall. Deemools hat et geheescht zwee Weltraumtouriste géife ronderëm de Mound fléien. An de leschte Méint war awer näischt méi vun dem Projet ze héieren.



