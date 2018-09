© afp

D'Grupp, déi vu Renault geleet gëtt, an déi weltwäit am meeschten Autoe verkeeft, wäert 2021 ufänken, de meescht benotzte Betribssystem an hiren Autoen ze benotzen."D'Haaptzil ass, dem Fuerer déi gläich Experienz am Auto ze liwweren, wéi Leit op hirem Smartphone", esou de Chef vun der Entwécklung bäi der franséischer-japanescher Allianz Hadi Zablit.Déi 3 Marke wäerten hire Clienten eng ganz einfach an ugepasste Versioun vu Google Maps offréieren. Google Assistant, deen vun der kënschtlecher Intelligenz gestäerkt gëtt, wäert och am Auto disponibel sinn, souwéi aner Appen, déi een direkt am Play Store erofluede kann.De Zablit huet ausserdeem erkläert, dass se hei eng digital Kontinuitéit tëscht dem Auto an der Welt bausse wëlle schafen. Fir dass d'Erfarung am Auto nach méi räich a méi intressant gëtt, ouni de Chauffer vun der Strooss ofzelenken.Eng Decisioun déi eng ganz kloer Gefor fir de GPS-Produzent TomTom duerstellt, nodeems schonn den Titel bal e Véierel vu sengem Wäert en Dënschdeg bäi der Bourse verluer huet, gouf eng nei Baisse vu 6% e Mëttwoch enregistréiert.Wichteg ass, d'Clienten déi mat hiren Autoe fueren, kënnen ouni Problem een anere Betribssystem, wéi den iOS vun Apple, eroflueden, installéieren a benotzen. A China, wou Google nach ëmmer blockéiert ass, ginn Alternativen ugebueden, déi bis elo nach net bekannt sinn.Autosproduzenten hate bis elo den Afloss vu Google an Apple an hiren Autoe limitéiert, fir d'Informatiounen, déi hei vum Fuerer gedeelt ginn, ënner Kontroll ze halen. Esou een Accord ass also eng Weltpremière, deen e Schratt méi wäit geet mat der Präsenz vun der Technologie an der Autosindustrie.Dëst ass awer nëmmen déi éischt Etapp tëscht der "Allianz" a Google. Eng ganz Serie vun Accorde mam Technologie-Ris sollen nach ënnerschriwwe ginn, andeems zum Beispill 12 nei Elektroautoen op de Maart komme sollen. Dovunner sollen der e puer autonom fuere kënnen, wou d'Technik an den Knowhow vu Google och agesat solle ginn.