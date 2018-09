© pexels

Déi Zomm entsprécht dem Remboursement vun de Steieren, déi Apple an Irland bis elo net bezuelt hat an déi vun der EU-Kommissioun 2016 estiméiert goufen.De Paschal Donohoe, den iresche Finanzminister, huet e Mëttwoch matgedeelt, dass Apple 13,1 Milliarden Euro fir Steieren op een iresche Kont iwwerwisen hätt, dobäi kommen nach 1,2 Milliarden Euro Zënsen.E Kont, dee bis op Weideres blockéiert bleift, bis dass d'Uerteel vun der Europäescher Kommissioun gefall ass. Am August 2016 haten déi zoustänneg EU-Instanzen Apple dozou gefuerdert, déi Suen un Irland zréckzebezuelen. Deemools haten den amerikaneschen Technologie-Gigant an den iresche Staat een Accord fonnt, fir manner Steieren ze bezuelen, wat vun der Kommissioun als illegal ëffentlech Hëllef ugesi gouf.Dublin a Cupertino hunn net laang gebraucht, fir géint dat Uerteel Appell ze maachen. Déi iresch Autoritéiten hu bedauert, dass d'EU-Kommissioun hire Steiersystem net respektéiert hätt, andeems de Steiersaz mat Firme verhandelt gëtt, déi sech op hirem Territoire wëllen néierloossen. Apple huet gläichzäiteg gemengt, ëmmer déi Steiere bezuelt ze hunn, déi Irland verlaangt huet, also géing et sech net ëm eng illegal Situatioun handelen.Eng weider Strofprozedur gouf zejoert vun der Kommissioun lancéiert, well hirer Meenung no Irland ze laang gebraucht huet, fir de Remboursement vun Apple ze sammelen.Der Presseagence Reuters no wéilt d'Margrethe Vestager, déi zoustänneg EU-Kommissärin fir Konkurrenz, endlech all déi Strofen ofschléissen. Den Appell vun Irland an Apple bleift awer bestoen an huet virun der europäescher Justiz Prioritéit. Allerdéngs kéint et nach e puer Joer bis zum Uerteel daueren.