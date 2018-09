Zanter dësem Joer kann een bei Amazon Go akafen, e Buttek ouni Keess a bal ouni Personal. Hei gëtt alles mat Hëllef vum Smartphone, vu Kameraen a vu Sensore gespäichert a kontrolléiert. No Seattle, huet elo de 4. Buttek zu Chicago seng Dieren opgemaach. Bis Enn vum Joer missten 2 nei Adressen bäikommen, San Francisco an New York.



Esou Geschäfter géifen déi amerikanesch Chaîne all kéiers iwwer eng Millioun Dollar kaschten, behaapt d'New York Times. Een Investissement, wat strategesch wichteg wier, wann ee bedenkt, dass Alibaba, de chinesesche Konkurrent, plangt, an den nächste 5 Joer 2.000 där Butteker an Zesummenaarbecht mat Hema opzemaachen. 50 Butteker ginn et schonn um asiatesche Kontinent, an de chinesesche Ris huet dës Kéier wëlles, d'Gesiichtserkennung an Zukunft ze stäerken, fir de Shopping nach méi séier ze erméiglechen.



Beim physesche Shopping iwwerleet een och am Moment, ob et aner Léisunge ginn, wéi zum Beispill d'Kollaboratioun tëscht de Supermarchéeë Walmart a Microsoft op amerikaneschem Buedem.



Eng staark Konkurrenz, déi Amazon mat hire Butteker direkt iwwerhuele wëll, andeems de gréisste Reseau an den USA soll bis 2021 opgoen. Wéi sou dacks bleift d'Firma ganz diskret iwwer Pläng oder de Budget, deen dofir virgesinn ass. Ob een esou Butteker och geschwënn an Europa wäert gesinn, bleift ofzewaarden.



Nei Produite vun Amazon

Doriwwer eraus huet dem Jeff Bezos seng Firma dës Woch och lauter Gadgeten fir d'Haus presentéiert, déi d'Liewe nach emol solle méi einfach maachen. Déi grouss Sensatioun ass ganz sécher déi nei Mikrowell, déi direkt mam perséinlechen Assistent Alexa connectéiert ass. Mat der Stëmm kann een elo säi Poulet entdeeën a gläichzäiteg Musek ofspille loossen.







lmao this Alexa microwave. It’s only wha pic.twitter.com/cd92uQIJ8t — nic nguyen (@itsnicolenguyen) September 20, 2018

E Journalist vun der AFP huet allerdéngs schonn éischt Problemer bei dësem Produit entdeckt: Wéi hie gefrot huet, d'Mikrowell 30 Sekonnen méi laang lafen ze loossen, krut hien Lidder vun "Thirty Seconds to Mars" gespillt. Do wäErt also nach nogebessert ginn. D'Alexa léiert no a no, gëtt ëmmer méi intelligent, a kann elo souguer eng richteg Perséinlechkeet entwéckelen, esou den David Limp, ee vun den Amazon-Cheffen, bei der Presentatioun zu Seattle.Alles dréit ronderëm déi nei Echo-Boxen, an deene sech d'Kärstéck vum System verstoppt. Neien, besseren Toun, awer och een neien Subwoofer fir eng méi intensiv musikalesch Erfarung souwéi aner Elementer, wéi eng Steckdous, déi iwwer de Wi-Fi a mat der Stëmm Apparater kann un- an ausmaachen.Haaptsaach et kann een elo mat senger Mikrowell schwätzen, dofir braucht een natierlech op d'mannst een Echo-Gerät a 60 Dollar fir d'Mikrowell ze kafen. Dat si ronn 50 Euro.