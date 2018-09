© afp

Wann een esou Gadgete benotzt, kann een d'Käschte vum Kontrakt reduzéieren. Et ginn natierlech e puer Konditiounen, déi ee respektéiere muss, an zwar dass zum Beispill e reegelméissege Behuel-Suivi muss disponibel sinn.



Ëmmer méi Apparater wéi Braceleten, Aueren oder esouguer Smartphonë gi benotzt, fir déi physesch Aktivitéit ze moossen. D'Informatiounen déi hei gedeelt ginn, liwweren ëmmer méi Detailer iwwer de gesondheetlechen Zoustand vun de Leit, déi se benotzen a genau dat ass intressant fir Assurancen, déi esou hir Clienten dozou bréngen, sech méi ze beweegen an op sech opzepassen.



E gesondheetlecht Liewen ze féieren ass gutt fir de Bierger awer och gutt fir d'Assurancen, déi esou manner Indemnitéite bezuelen. Hir Cliente ginn am Duerchschnëtt méi al a bezuelen och hir Mensualitéiten deementspriechend och méi laang.



Wann een averstanen ass, esou eng connectéiert Hëllef ze benotzen, kritt een Reduktioune bäi Versécherungskontrakter. Dofir muss een och akzeptéieren, dass ee verschidden Donnéeë mat senger Assurance reegelméisseg deelt.



Viru 4 Joer hat eng Assurance a Frankräich proposéiert, verschidde Kaddoen ze verdeelen, fir all déi Leit, déi sech géife fräiwëlleg vun engem Apparat suivéieren loossen an déi tëscht 7.000 an 10.000 Schrëtt den Dag géifen wärend engem Mount trëppelen. Deemools hat dës Firma erkläert, dass eng méi héich physesch Aktivitéit verschidde gesondheetlech Risiken géif reduzéieren.



Zanter 2015 lafen Tester bei der amerikanescher Versécherung, déi an 3 Joer scho méi wéi 2 Milliounen Dollar u Kaddoen, Reduktiounen oder Belounungen un hir Clienten verdeelt huet. Dat Ganzt natierlech fir eng "besser Gesondheet", déi op béid Säiten ze spieren ass: Clienten déi gesond sinn, brauche manner Prestatiounen vun der Assurance.



Wat ee seng Objektiver besser hikritt, wat d'Reduktiounen méi grouss ginn. De Prinzip ass einfach, an op der Säit vum Assureur schwätzt ee vun enger Revolutioun vun der Gesondheet. All Mënsch ass säin eegene Chef an deem Beräich, d'Decisioun beréit also op e fräiwëllege Choix.



Allerdéngs proposéieren ëmmer méi Firmen dës Méiglechkeeten, déi als Basis-Kontrakt applizéiert ginn. De Client ass natierlech begeeschtert well een duerch dës nei Moossnamen, manner bezilt a méi Sport mécht. An awer muss een nach ëmmer beim Ënnerschreiwen de Choix behalen, ob een do matmaache wëll, oder net. Déi Leit, déi net intresséiert sinn, oder ganz einfach net esou e connectéierte Gadget bäi sech wëllen, mussen da méi Suen ausginn, wat net onbedéngt fair virkënnt.



Ob een dat wëll oder net, d'Revolutioun ass tatsächlech schonn am Gaangen, wann ee bedenkt, dass Firme wéi Apple Diskussioune mat groussen Assurancë féieren, fir hir Produite genau dofir anzesetzen. E Partenariat tëscht Versécherungen an Technologie-Risen, fir eis besser ze kontrolléieren an eis fit ze halen? An et soll ee guer net probéieren ze fuddelen, d'Algorithmen ginn ëmmer méi sécher, ëmmer méi performant, fir all Form vu Fraude ze detektéieren...