Eng éischt Versioun vun Dating leeft elo scho parallel zu Facebook an 3 Stéchwierder sinn hei ganz wichteg: den Design vun der Säit ass sober, d'Informatioune gi sécher gedeelt an d'Gespréicher sollen esou éierlech wéi méiglech gehale ginn.Am Moment gëtt et de Service nëmmen a Kolumbien, mä d'Alternativ zu Appe wéi Tinder, eDarling, Meetic oder och nach Badoo gëtt ganz geschwënn an anere Länner erweidert, esou de Mark Zuckerberg op sengem Facebook-Profil. E puer amerikanesch Medie konnten sech déi nei App vu Facebook ukucken an Eent ass sécher: hei geet et net ëm One-Night-Stands, mä éischter ëm richteg Relatioune fir jiddereen. De System gouf scho ganz seriö iwwerluecht.Fir d'éischt soll een e Profil ausfëllen, deen aneschters wéi de Facebook-Profil gebaut gouf. Alter a Wunnsëtz wäerten egal wéi ëmmer ugewise ginn, esou wéi d'Geschlecht, an och d'Geschlecht vun der Persoun déi ee "sicht". Aner Detailer kann ee beschreiwen, wéi den Job, d'Gréisst, d'Relioun, Fotoen an eng ganz Rei Äntwerten zu Froen, fir déi méi perséinlech Säit vun der Persoun ze weisen... zum Beispill: "Wéi gesäit fir dech de perfekten Dag aus?"Wa bis alles ausgefëllt ass, rechnen déi bekannt Algorithmen vu Facebook aus, wien am Beschten zum Profil passt. De Programm schléisst automatesch Leit aus senge Facebook-Kollegen aus, fir onangenehm Situatiounen ze evitéieren. D'Sich ass och op eng gewëssen Distanz limitéiert, a Kolumbien zum Beispill sinn et ronn 100 Kilometer maximum.Et kann een och méi präzis op Evenementer oder Gruppen eng Sich starten. Dating wäert mat der Zäit ëmmer méi komplett sinn an duerch kënschtlech Intelligenz och ëmmer méi intelligent ginn. Hei kann een net "swipen" (wéi bäi Tinder), mä zwou Méiglechkeeten stinn zur Verfügung: entweder et dréckt een op de Knäppchen "net intresséiert" oder et kann een eng Noriicht un déi betraffe Persoun schécken. Allerdéngs geet dat just eng Kéier.Hei gëtt am Ufank nëmme mat Text geschafft, dat heescht méi privat oder onerwënscht Fotoe kann een net op Dating verschécken. Wa bis d'Noriicht fort ass, verschwënnt och de Profil vun der anerer Persoun an et muss een op eng Äntwert waarden an hoffen.Am beschte Fall kënnt e Message zréck, an dee gëtt an eng separat Lëscht gespäichert, fir nees, komplizéiert Situatioune mam "normalen" Chat vu Facebook ze vermeiden. Bei der Presentatioun gouf awer betount, dass wann eng Fra hiren ex-Mann vun hire Facebook-Kollegen "geläscht" huet (unfriend), kann et nach ëmmer sinn, dass déi Persoun eng Kéier vum neie Service proposéiert gëtt. Esou clever ass de Programm also nach net.