Lëtzebuerg ass fir déi zweete Kéier mat dobäi a presentéiert dat Bescht, wat d'Land a punkto Hightech unzebidden huet. Vun 100 Kandidate goufe 16 Start-uppen selektionéiert, déi eist Land zu Las Vegas wäerte representéieren.De Lëtzebuerger Stand um Consumer Electronics Show bitt de jonken Talenter 100 Meter Carré matzen am Eureka Park. E gouf vun Art-Design-Painting entworf an dréit d'Faarwe vum Nation Branding "Luxembourg, Let's Make It Happen".Dëst Joer ware ronn 900 Start-uppen am Eureka Park, awer virun Allem och d'Medien aus der ganzer Welt, fir déi lescht Entdeckungen an Erfindungen ze dokumentéieren. Fir jonk Entrepreneuren ass et déi bescht Plaz, fir op sech opmierksam ze maachen.Déi Lëtzebuergesch Präsenz zu Las Vegas gëtt vu Luxfactory organiséiert, déi ekonomesch Servicer fir Societéiten a Secteuren wéi HR, Corporate Finance oder Business Development proposéiert. Dës Firma organiséiert all Joers de "Luxembourg Village" am Kader vum CES zu Las Vegas.- Atis Network, e professionelle soziale Reseau, deen Independanten souwéi Kleng- a Mëttelbetriber hëllefe soll, Partner a Clienten ze fannen.- Art.Design.Painting produzéiert digital Tableaue mat erhéichter Realitéit, 3D-Visioun an erméiglecht all eenzelt Bild duerch d'Blockchain-Technologie erëmzefannen.- Bim-Y, erméiglecht Gebaier, déi et scho gëtt oder déi gebaut ginn, vun der BIM-Technologie ouni grouss Investissementer ze profitéieren. BIM sinn déi Donnéeën, déi zum Gebai gehéieren, vun der Konzeptioun bis zur Zerstéierung, fir genee ze wëssen, wie wou wat wéini ënnerholl huet.- CarVroom, eng Plattform fir Communautéiten, déi sech verschidden Autoen deele kënnen. D'Offer ass u Privatleit geriicht, hei gi se "Vroomers" genannt.- ClearImage, e System, fir Biller automatesch ze traitéieren an een intelligente Filter, deen d'Qualitéit vun der Segmentatioun vun de Biller analyséiert. Schlecht Biller ginn automatesch u qualifizéiert Profie geschéckt.- CoinPlus, eng "Solo Card", déi jidderengem erméiglecht, e Krypto-Konto a Form vun enger Kreditkaart ze hunn. Bëlleg an einfach, fir alldeeglech Kommissiounen ze benotzen.- Crowdaa, ass "a label in your pocket". E prakteschen Management fir Museker, déi och doduerch mat hire Fans kommunizéiere kënnen.- Koosmik, duerch etlech Appen kréien d'Memberen Zougang zu lauter finanzielle Servicer, fir Suen direkt iwwerweisen ze kënnen, fir Rechnungen ze bezuelen oder och nach seng Konten z'iwwerwaachen.- LuxAI, spezialiséiert a Roboter-Léisungen, déi finanziell méi accessibel sinn fir d'Educatioun, d'Gesondheet an den Entertainment. Dës Start-up kënnt indirekt vun der Uni Lëtzebuerg, déi an der sozial-assistéierter Robotik spezialiséiert ass.- Motion-S, eng Léisung, déi mat ënnerschiddlechen Donnéeën erausfanne soll, wéi grouss de Risiko ënnerwee fir e Chauffer ass. D'Sécherheet op der Strooss ass hei am Mëttelpunkt.- MuDesign entwéckelt connectéiert Objeten, déi vun der emotive tech inspiréiert goufen. Wéi zum Beispill eng Videokamera déi wéi eng kleng Eil ausgesäit.- MySardines wëll am Januar hir eege Kryptowärung lancéieren. De "Sardine Coin" soll de Sammler vun aussergewéinleche Sardinnen, d'Chance ginn, dëse ganz bestëmmte Marché mat ze beaflossen.- Scrybto ass de Spezialist an der digitaler Zertifikatioun, der Traçabilitéit an den Tausch-Plattformen vu wäertvollen digitale Produiten.- Skeeled hëlleft Kandidaten bei der Sich no engem Job. Eng perséinlech Begleedung mat engem kompletten Dossier an esouguer engem Video-Interview, wéini se grad Zäit hunn. Esou ginn et manner Problemer am Planning.- SYD.cloud ass eng Plattform fir kommerziell Transaktiounen ze verwalten, awer och eng sécher Gestioun vun Dokumenter, déi gläichzäiteg geheim Donnéeë soll beschützen.- Yatta development huet "Syment" entwéckelt, eng Plattform fir Hausverwaltungen, déi Funktiounen souwuel fir d'Awunner vun engem Gebai oder vu verschidde Residenzen proposéiert.