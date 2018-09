© afp

Déi lescht Méint war et anscheinend net einfach, mat de Cheffe vu Facebook ze schaffen, wéi dat scho virdrun de Fall mat de Createure vum Chat-Service WhatsApp war. Der Press no wier d'Decisioun gefall, nodeems nees Mëssverständnesser mat der Mammegesellschaft entstane wieren.De Kevin Systrom an de Mike Krieger sinn dankbar fir déi lescht 8 Joer bäi Instagram a 6 Joer bäi Facebook, esou de Generaldirekter an enger Deklaratioun, déi op der Säit vum Betrib an der Nuecht op en Dënschdeg publizéiert gouf. "Mir huelen elo Congé, fir eisem Virwëtz an eiser Kreativitéit nees fräie Laf ze loossen", esou de Communiqué, deen eng Informatioun vun der New York Times bestätegt.De 34 Joer ale Kevin Systrom (CEO) hat d'App 2010 mam 32 Joer ale Mike Krieger (CTO, Chief Technical Officer) gebaut, wéi se allebéid Student op der Stanford Universitéit waren. Dem Kevin Systrom säi Verméige gëtt op ronn 1,4 Milliarden Dollar geschat, dat ass e bësse manner wéi 1,2 Milliarden Euro."Fir nei Saachen ze bauen, brauche mer Ofstand. Et ass wichteg, eis Motivatiounen ze verstoen an déi mat deem ze vergläichen, wat d'Welt braucht. Dat ass dat, wat mer wëlle maachen", esou nach de Kevin Systrom, ouni e präzise Grond fir d'Kënnegung ze ginn. Si wieren elo "prett, fir een neit Kapitel ze schreiwen".US-Medie mellen awer Divergenzen tëscht dem Duo an der Direktioun vu Facebook, déi zanter 2012 d'Plattform an hirem Grupp huet. Deemools hat dem Mark Zuckerberg seng Firma eng Milliard Dollar fir d'Biller-App bezuelt. Hei wier een sech iwwer d'Zukunft vun Instagram net eens ginn, obwuel am Juni annoncéiert gouf, dass méi wéi eng Milliard Useren am Reseau ageschriwwe wieren.Well Facebook am Moment e puer Enkpäss kennt, zum Beispill fir nei Revenue vun der Publicitéit ze schafen, war Instagram déi nei Liiblingsplaz, fir Sponsoren a Clientë bezuelen ze loossen. Hei gouf et een enormen Drock vu Facebook, fir ëmmer méi nei Utilisateuren ze kréien an esou méi Publicitéit ze verkafen. Dat gouf an de leschte Wochen zum grousse Problem fir d'Createure vun Instagram, déi fir hir Autonomie gefaart hunn.D'lescht Joer an am Mee dëst Joer waren och ewell déi zwee Matgrënner vu WhatsApp (déi och vu Facebook opkaaft gouf) gaangen, nodeems et nees Problemer mat de Cheffe vum gréisste soziale Reseau vun der Welt gouf. Virun allem am Beräich vun der Sécherheet vun den Donnéeën, déi hei zirkuléieren, oder vun der Manéier, wéi d'App soll vermaart ginn, hätt et geknuppt.Elo ass dem Mark Zuckerberg seng Ekipp eleng um Rudder vun den 3 Plattformen, déi weltwäit am meeschte Leit matenee verbannen.