Am nächsten Update misst et esouwäit sinn: Shazam funktionéiert ouni Pub, fir Lidder automatesch ze erkennen. Dës Ännerung gëllt souwuel fir iPhone, wéi och fir Android Useren.Nodeems Apple am Dezember zejoert d'App opkaf huet, déi Lidder beim Lauschteren erkennt, huet déi amerikanesch Firma dës Woch hiren Akaf offiziell ugekënnegt. Bei dësem Event gouf et och e puer Neiegkeeten, virun Allem déi, dass et vun der nächster Versioun u keng Publicitéit méi an der iOS- an Android-App ze fanne gëtt.Zanter 2009 kann ee vum praktesche Shazam-Service ouni Publicitéit profitéieren, eng Optioun fir déi een allerdéngs bezuele muss. "Shazam Encore" wäert wuel an nächster Zäit verschwannen.Den nächsten Update gouf vun Apple fir ganz geschwënn annoncéiert. Mat der neier Versioun fanne mer och eraus, ob Apple hiren eegene Musek-Streaming-Service no vir wäert bréngen an d'Konkurrente ganz vergiesse wäert. Fir Leit, déi Apple Music benotzen, ass dat natierlech praktesch, manner schéi gëtt et da fir Cliente vu Spotify oder Google Play Music.Apple hat eng Auditioun mat der EU am Kader vum Opkaf vun der Musek-App. Déi europäesch Autoritéite waren zum Schluss mat der Transaktioun averstanen. Et goufen och Diskussiounen ëm d'Plaz, déi fir d'Konkurrenz op hirem Service gelooss gëtt. Normalerweis missten déi aner Musek-Servicer nach ëmmer vertruede sinn, d'Fro stellt sech just a wéi engem Mooss. D'Äntwert kréie mer mat der neier Versioun vu Shazam geliwwert.