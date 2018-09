Wéi et heescht, hätt den Elon Musk Investisseure mat Messagen op Twitter iwwert e méigleche Réckzoch vum Tesla-Konzern vun der Boursse getäuscht.



Den Elon Musk hat Uganks August annoncéiert, Tesla fir e Präis vun 420 US Dollar pro Aktië vun der Bourse ze huelen. No dëser Nouvelle ass d'Tesla-Aktië däitlech ënner Drock geroden an ass ëm iwwer 13% op den déifsten Niveau zanter dräi Woche gefall.



De Musk selwer huet d'Plainte vum zoustännege Geriicht zu New York als net fondéiert bezeechent. Dëst Virgoen géif hien traureg maachen an hie wier enttäuscht.