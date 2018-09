Bis 2020 sollen all d'Fligere vun Air France mat WiFi equipéiert ginn, vill Leit haten d'Firma nämlech fir hir Verspéidung an deem Domän kritiséiert. Aner Fluchgesellschafte proposéiere schonn Offerem, fir u Bord vu verschidde Fligeren a Rou surfen ze kënnen. Allerdéngs muss een hei meeschtens fir dësen Extra-Service bezuelen.Bei eise franséischen Noperen ass et also geschwë méiglech, während dem ganze Fluch Message fir näischt ze verschécken an ze kréien. Mam WiFi vum Fliger kann ee gratis WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat an iMessage benotzen. Fir Mailen ze schécken, um Web ze surfen oder sozial Reseauen ze benotzen muss een dann tëscht 3 an 18 Euro bezuelen, deemno wéi laang de Fluch ass. Hei kann een natierlech och seng Miles géint e bëssen Netz am Fliger tauschen.Eng Premium Offer bitt méi Volume a méi Vitesse un, fir zum Beispill Streaming-Plattformen ze benotzen oder Filmer erofzelueden. Déi Funktiounen, déi ee bei den 2 éischten Optioune kritt, bleiwen och accessibel. Déi méi deier Léisung ass fir laang Strecke reservéiert a kascht ronn 30 Euro.