This news is deeply concerning. A full investigation should be swiftly conducted and made public so that we can understand more about what happened. — Mark Warner (@MarkWarner) September 28, 2018

E Freiden den Owend huet de gréisste soziale Reseau vun der Welt zouginn, dass d'Plattform wärend der Woch vun Hackeren attackéiert gi war. D'Sécherheetsekippe vu Facebook goufen en Dënschdeg doriwwer informéiert.D'Pirate sinn duerch d'Funktioun erakomm, déi et erméiglecht, säin eegene Profil ze gesinn, awer vun der Siicht vun enger anerer Persoun. Duerch d'Mëschung vun 3 Problemer, déi et anscheinend schonn zanter Juli 2017 gëtt, sinn déi onéierlech Persounen un elektronesch Schlëssele komm, och "Tokens" genannt, déi fir den automatesche Login zoustänneg sinn. Mat Hëllef vun deenen Tokens muss een net allkéiers säin Numm a säi Passwuert aginn, esou Facebook an engem Communiqué.Esou konnten d'Hackeren de Kont benotzen, wéi wann deen hinne géif gehéieren, a sech och op aner Säiten oder Appe connectéieren, zum Beispill Instagram, wann déi zwou Plattforme matenee verlinkt waren. Dëse Problem gouf en Dënschdeg entdeckt a war 2 Deeg drop nees geléist, esou déi amerikanesch Firma.Eng Enquête gouf direkt mam FBI an d'Weeër geleet, fir erauszefannen, wat genee geschitt ass a wat eventuell geklaut gouf. D'Ermëttlunge lafen nach ëmmer, mä am Moment mengen d'Enquêteuren, dass nëmme Profil-Informatiounen zougänglech waren - wéi den Numm, d'Geschlecht, d'Stad, d'Studien, d'Aarbecht oder och nach de Status vun der Relatioun. Éischte Resultater no konnten d'Pirate keng Message liesen oder Saache publizéieren.Facebook verséchert, dass weder Passwierder nach Bank-Donnéeën a Gefor waren, d'Utilisateure vu WhatsApp wieren och net betraff. An deem heite Fall, och wann de Konto vum User e Freideg deconnectéiert gouf, brauch ee säi Passwuert net ze wiesselen. Dëse radikale "Log out" ass duergaangen, fir de Kont nees sécher ze stellen.Ronn 50 Millioune Leit ware vun dëser Attack direkt betraff. Wann de Kont automatesch deconnectéiert gi war, heescht et awer net onbedéngt, dass een zu de betraffene Usere gehéiert, well Facebook nach weider 40 Millioune Konte präventiv ausgeloggt huet. Wann een net ausgeloggt gouf, kann een dat nodréiglech manuell maachen, fir op Nummer sécher ze goen."We are sorry", huet de Mark Zuckerberg an engem Telefonsgespréich e Freideg reagéiert. Politiker vun der ganzer Welt hunn Erklärunge gefuerdert. En demokratesche Senateur aus dem US-Bundesstaat Virginia huet dës Attack als "zudéifst beonrouegend" beschriwwen.Am Moment wéisst een net, wien hannert dem Hack steet a wouhier d'Attack komm ass. Et gëtt awer de Leit geroden, hiert Passwuert op Facebook ze änneren, well de Reseau eventuell mat anere Säiten oder Appe connectéiert ass.