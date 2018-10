© afp

Den Objet gouf als komplette Set presentéiert, et geet ëm e ganz seelene Modell vum Apple 1, den éischte Computer dee vun Apple vermaart gouf. E gouf dës Woch fir 375.000 Dollar, ronn 323.000 Euro, am Kader vun enger Stee an den USA verkaf.De Steve Wozniak, Matgrënner vun der legendärer Firma, soll anscheinend deemools 200 Unitéite vun dësem éischte Computer selwer an enger Garage zesummegebaut hunn. D'Garage huet, der Legend no, dem Steve Jobs gehéiert. Tëscht 1976 an 1977 hu se 10 Méint gebraucht, fir déi eenzel Stécker ze produzéieren.Fir 666,66 Dollar krut een den Apple 1 am "Byte Shop" deen zu Mountain View an der Silicon Valley säi Sëtz hat. Dës Maschinne waren déi éischt "personal Computeren", déi schonn zesummegebaut waren. Déi verschidde Komponente waren zum Beispill schonn un den Haaptdeel (Motherboard) geléit, eng Premiere an der Welt vun der portabeler Informatik, déi deemools nëmmen am Ufank vun hirem Liewe war.De Modell, dee bäi dëser Stee proposéiert gouf, ass vun engem Expert komplett restauréiert ginn. Bildschierm, Haapt-Platine, Kassettespiller, Kabelen, Tastatur..., alles ass mat dran a funktionéiert och ouni Problem. Een Test, deen d'Maschinn wärend 8 Stonnen lafe gelooss huet, sollt dat beweisen.375.000 Euro ass schonn eng grouss Zomm fir e Computer, awer net den héchste Montant, deen eng Persoun fir een Apple 1 ausginn huet: viru 4 Joer gouf een anere Modell zu New York fir 905.000 Dollar (779.000 Euro) verkaf.