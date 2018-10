© geralt / public domain

2017 an 2018 ware bis elo keng gutt Jore fir den Internet-User. Et denkt een natierlech un déi verschidde Problemer bei Facebook, awer och de Virus-Programm "Wannacry" am Mee zejoert, fir der nëmmen e puer ze nennen.



Eng Kriminalitéit, déi mat der Zäit ëmmer méi grouss gëtt. Problemer a Geforen, déi esouwuel grouss Betriber, wéi och Privatleit betreffen. Kleng Strukturen si méi sensibel, well se meeschtens och manner gutt géint esou Attacke virbereet sinn. Dës Aktiounen hunn dacks e finanziellt Zil, se kënnen ekonomesch sinn, awer och politesch.



Leider ginn d'Reegelen fir sech géint esou Geforen ze schützen net ëmmer respektéiert. D'Lëscht ass net esou grouss an déi Mesuren sinn net onméiglech anzesetzen:





Et gëtt zum Beispill geroden, reegelméisseg extern Kopien ze maachen, an déi iergendwou ze stockéieren, wou se a Sécherheet sinn.

Et soll een ni e Fichier opmaachen dee mat enger komescher Email verschéckt gouf, och wann déi vun enger bekannter Persoun koum. Et soll een direkt bei der Persoun nofroen, hire Kont ass och vläicht gehackt ginn.

Op sengem Computer soll een net den "Admin"-Kont benotzen, mä een aneren "normale" Profil wou manner Astellungen accessibel sinn.

Wann een eng Software vum Internet erofluet, soll een dat vun den offizielle Säite vun den Editeure maachen.

Een onbekannten USB-Schlëssel, deen iergendwou louch, soll een net direkt un de Computer uschléissen.

Staark a komplizéiert Passwierder soll ee benotzen, an all Kéiers een Anert fir verschidde Säiten oder Programmer. Et kann een och eng Passwuert-Software huelen, fir se ze späicheren.

Extern Betriber, déi fir aner Firme schaffen, soll een am Beschten evitéieren.

Ëmmer déi neiste Versioun vun engem Programm oder vun engem Apparat (Internet Browser oder WiFi-Router) benotzen.

Verschidde connectéiert Apparater wéi Kameraen, Boxen, autonom Autoen, Kannerspiller musse vun der Konzeptioun un mat der héchster Sécherheet equipéiert sinn.

All Maschinn (Computer, Smart TV, Webcam,...) soll ausgemaach ginn esoulaang déi net benotzt gëtt.



Dëst ass nëmmen eng kuerz Lëscht vun deene Saachen, déi ee kann ënnerhuelen, fir méi sécher um Netz ze surfen oder ze schaffen.



Bei all Problem oder Verdacht soll ee Bee-Secure um Telefon 8002-1234 kontaktéieren oder laanscht surfen op https://www.bee-secure.lu/.