Mëttlerweil ass dat op der ganzer Welt gewosst an awer ass Black Mirror ëmmer aneschters. Nodeems d'Serie an England op Channel 4 während 4 Joer gelaf ass, huet Netflix d'Produktioun an d'Distributioun vum Phänomen zanter 2016 iwwerholl.Déi online Streaming-Plattform wëll nach eng Kéier beweisen, dass an deem Kader alles nees aneschters leeft. Eng vun den Episode gëtt interaktiv, dat heescht, de Spectateur kann op verschidde Plazen d'Geschicht bestëmmen. Esou kann all Mënsch iwwer d'Entwécklung vun der Serie selwer entscheeden.Et ass net déi éischte Kéier, dass Netflix esou e System proposéiert, lescht Joer gouf et eng Kannerserie "Puss in Boots - Der gestiefelte Kater", wou Kanner d'Méiglechkeet haten, dem berühmte Kueder duerch geckeg Geschichten hëllefen ze kënnen.Et soll net déi läscht Experienz an der Interaktioun mam Spectateur sinn, esou den amerikanesche Mediekonzern Bloomberg, deen d'News vu Black Mirror publizéiert hat. Netflix wëll virun Allem nei Sensatiounen an Entdeckungen ubidden. Der Firma hiert Zil ass et, sech vun der Konkurrenz wéi Amazon Prime ze ënnerscheeden.De Choix fir d'Erwuessener ass also op Black Mirror gefall, eng ganz intressant Entscheedung, well d'Serie zanter 4 Saisonen vun der Relatioun tëscht dem Mënsch an der Technologie schwätzt. Am Dezember gëtt et also nees spannend wann déi fënneft Staffel weltwäit online gesat gëtt.