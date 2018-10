© renault

© renault

Wann een aus sengem Privatjet erauskënnt, ass et besser, et mécht een dat mat Style. Dëse perséinlechen, autonome Luxus-Taxi ass déi perfekt Léisung. Méi laang, méi breet, méi niddreg, voll automatesch. Hei sëtzt een net wéi an engem Bus, mä wéi an enger Lounge.Nom EZ-Go an nom EZ-Pro kënnt elo EZ-Ultimo, fir déi ultimativ Experienz, déi een hei erliewe kann. E reegelrecht Monster vun enger Längt vu bal 6 Meter, enger Breet vun 2 Meter a mat engem ganz speziellen Design. Bannendra fënnt ee Marber an amerikanesche Nëssert fir déi meescht Uewerflächen, Parquet um Buedem, diskret a variabel LED-Luuchten op de Säiten, Lieder op de Sëtzer a Fënsteren, wou een nëmme no bausse gesäit ...Bannendra fillt ee sech wéi an engem typesche Paräisser Haussmann-Appartement mat Deko-Elementer wéi Rauten a aner Formen, déi un de franséischen Design erënneren. Eng eemoleg Konzeptioun vum kaliforneschen Designer Yasu Jordan Sato, dee schonn ënner anerem mat Mercedes geschafft huet.Een 100% elektreschen "Auto", deen exklusiv fir Luxus-Servicer agesat gëtt. Zum Beispill op engem Fluchhafen oder am Kader vun enger Premium-Offer vun engem Hotel.