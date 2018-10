© afp

Vera Jourova, EU-Kommissärin fir Justiz, Consommateuren a Gläichheet tëscht Fraen a Männer. © afp

Irland huet e Mëttwoch annoncéiert, eng Enquête opgemaach ze hunn, nodeems 50 Millioune Konte vum weltwäit gréisste soziale Reseau piratéiert goufen. Den Irish Data Protection Commissioner (DPC) ass zoustänneg fir de Verlaf vum Dossier.D'Institutioun huet an engem Communiqué matgedeelt, dass déi iresch Kommissioun fir Dateschutz eng Enquête verlaangt huet, fir erauszefannen ob Facebook seng Obligatiounen erfëllt huet, fir privat Donnéeën, déi op der Plattform zirkuléieren, genuch ze beschützen.De soziale Reseau, deem säin europäesche Sëtz an Irland baséiert ass, huet der irescher Kommissioun soe gelooss, dass eng intern Enquête och parallel lafe géif an dass d'Firma etlech preventiv Mesure géif huelen, fir de potentielle Risiko vun enger Attack ze reduzéieren.Et ass déi éischt Enquête, déi géint een Internet-Gigant wéi Facebook zanter der Applikatioun vum neien europäesche Gesetz vum Dateschutz lancéiert gouf. An der EU ass d'Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder de Règlement général sur la protection des données (RGPD) de 25. Mee a Kraaft getrueden. Déi europäesch Usere kréien duerch d'Reglement eng gewësse Garantie, dass hir Donnéeën an der digitaler Welt besser beschützt sinn. D'Rechter vun den Internauten souwéi d'Pouvoire vun den Autoritéite goufe gestäerkt. Am Fall vun enger Verfeelung kënne vun elo u Sanktiounen a Strofen ausgedeelt ginn.Facebook riskéiert an dësem Kontext, méi staark bestrooft ze ginn. Den Text gesäit Geldstrofe bis zu 20 Milliounen Euro, oder 4% vum Ëmsaz vir, fir Firmen déi am Feeler sinn. Allerdéngs huet d'Plattform méi wéi 40,6 Milliarden Dollar Revenuen d'lescht Joer kasséiert.Déi rezent Pann um Reseau déi Enn September detektéiert gouf, hätt ronn 5 Milliounen Europäer betraff, esou d'Vera Jourova, europäesch Kommissärin, déi fir Justiz zoustänneg ass. De Mark Zuckerberg, CEO vu Facebook, huet bestätegt, dass de Problem zanterhier gefléckt gouf a betount dass "nëmmen" Informatiounen, déi um Profil stinn, wéi den Numm, d'Stad, d'Geschlecht, d'Relatiounen, asw, accessibel waren...