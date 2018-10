© viganhajdari

Dozou kënnt nach, dass de Selfie heiansdo geféierlech ka sinn. Dat ass d'Resultat vun enger Etüd, déi an der indescher Revue Journal of Family Medicine and Primary Care dëse Summer erauskomm ass.Am Bericht fënnt een eraus, dass tëscht Oktober 2011 an November 2017 259 Persounen gestuerwe sinn, wéi se dobäi waren ee Selfie ze huelen. Dat heescht, esou eng Foto vu sech ze knipsen, ass méi geféierlech wéi een Hai, deen am Duerchschnëtt 6 Persoune pro Joer ëmbréngt.Et ass natierlech ganz komplizéiert, fir dëse modernen Trend ze analyséieren an d'Donnéeë sinn net ëmmer ganz einfach ze kréien. D'Fuerscher hunn d'Press vun der ganzer Welt duerchsicht mat Stéchwierder wéi "Doud duerch Selfie", "Accident duerch Selfie" oder och nach "Smartphone an Doud", esou ee Journalist vu Slate. E Resultat, wat sécherlech net perfekt ass, well de Selfie net als Doudesursaach an offizielle Rapporten opgeschriwwe gëtt.An awer mierkt een eng däitlech Tendenz no uewen zanter 2015. Am Joer 2011 goufen nëmmen 3 Fäll vun engem déidlechen Accident duerch Selfië gezielt. 2015 klëmmt dës Zuel op 50 Doudeger, 2016 ginn et der 98, 5 méi wéi lescht Joer. Dat si ronn 43 déidlech Selfië pro Joer.Ouni grouss Iwwerraschung si Leit ënner 30 Joer am meeschte betraff vun dësem Phänomen. Verschidde Länner hu mëttlerweil scho verschidde Mesurë geholl, fir d'Leit op d'Gefore vum Selfie ze sensibiliséieren, wéi a Russland, wou Schëlter drun erënneren, dass ee sech net nieft wëll Déieren, um Bord vu Fielsen, um Quai vun enger Gare wann een Zuch kënnt oder mat Waffe knipse soll.Aner Länner wéi Indien sinn esouguer méi wäit gaangen an hunn Zonen agefouert, wou et ganz einfach verbueden ass, ee Selfie ze maachen.