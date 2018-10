© facebook

Wéi dacks ass een net mat der Sproochebarrière konfrontéiert? Et wéilt een am léifste mat engem schwätzen, leider klappt et net esou wierklech mam Vocabulaire. Déi Zäite sinn eriwwer, et muss een och net méi alles an den Google Translator kopéieren, well den neien intelligenten Assistent op Facebook Messenger alles automatesch mécht.Am Moment funktionéiert et an zwou Richtungen: Vu Franséisch op Englesch an ëmgedréint. Aner Sprooche ginn no a no bäigesat. Duerch d'Entwécklung vun der kënschtlecher Intelligenz gouf déi simultan Iwwersetzung a leschter Zäit ëmmer méi staark an op ëmmer méi Plazen agesat.Google huet schonn esou e System, dee mat Audio funktionéiert, duerch Kopfhörer, déi un de Smartphone ugeschloss ginn. Microsoft huet och eng Iwwersetzung mat der Stëmm op Skype installéiert. Et muss ee betounen, dass déi geschwaten Iwwersetzung bei wäitem net esou performant ass, wéi bei geschriwwenen Noriichten. Hei muss een awer och ënnersträichen, dass d'Resultat bei verschidde Sproochen, wéi Lëtzebuergesch, dacks katastrophal ass.Et wäert also nach eng Zäitche daueren, bis dass och déi Iwwersetzungen an eiser Nationalsprooch endlech Sënn maachen. Mat Hëllef vu Leit, déi de Service méi dacks benotzen, kann déi kënschtlech Intelligenz och méi léieren.Den intelligenten Assistent op Messenger, deen de Numm "M" krut, gëtt et schonn an den USA an zanter e puer Deeg och a Frankräich. Um amerikanesche Kontinent schwätzt e perfekt Spuenesch. En hëlleft de Leit, déi eng Friemsprooch net beherrschen, sech trotzdeem ausdrécken ze kënnen. Den Assistent passt sech och de Situatiounen un an hëlleft dem User a sengem alldeegleche Liewen. Zum Beispill kann den "M" eng kleng Ëmfro bei Kollegen organiséieren fir een Hotel, eng Destinatioun, eng Aktivitéit oder eng Léisung ze fannen.Hei gëtt, wéi ëmmer, den Dateschutz ganz grouss geschriwwen. Alles geschitt automatesch, esou den Laurent Landowski, Chef vun der kënschtlecher Intelligenz bäi Facebook a Chef vum Produit bäi Messenger. Den "M" léiert a kann sech egal wéi upassen, et ass awer och méiglech, seng Rotschléi ze desaktivéieren, w ann ee se net wëll oder braucht.