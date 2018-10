Nei Funktiounen ginn no an no op der Plattform agefouert, de System misst am Laf vun den nächste Wochen op der ganzer Welt aktiv sinn. De soziale Reseau, deen zu Facebook gehéiert an dee virun allem mat Fotoen oder Videoe schafft, huet wëlles, all Form vu Belästegung mat Hëllef vun neie Funktiounen ze bekämpfen.An dësem Kader soll kënschtlech Intelligenz agesat ginn, fir esou e Behuelen ze detektéieren an de betraffene Contenu automatesch un eng spezialiséiert Ekipp weiderzeschécken. Analyséiert ginn d'Biller an de Contenu vun enger Grupp vu richtege Leit, déi fir d'Operatiounen um soziale Reseau zoustänneg sinn, esou den Adam Mosseri, de Chef vun Instagram."Dës Entwécklung hëlleft eis, vill méi Publikatiounen, sief et Fotoen oder Videoen, déi eng Form vu Belästegung weisen, ze identifizéieren an ze entzéien. Et ass e wichtege weidere Schratt, well vill Leit, déi selwer dovunner betraff oder Zeie sinn, sech meeschtens net trauen, déi Faiten ze mellen", esou de Mosseri weider.Bei de Funktioune gëtt en neie Filter agesat, deen de Useren et erméiglecht, béisaarteg Kommentaren ze fannen an ze verstoppen. Dat kann ee geschwënn och bei Bemierkungen am Kader vu Live-Videoe maachen.Belästegung um Internet ass ganz komplizéiert ze bekämpfen, well dat Meescht hanner zouenen Diere geschitt, esou den Instagram-Chef. D'Ekipp vum soziale Reseau huet op alle Fall nach vill ze dinn, well de Problem ass vill méi grouss wéi ee sech dat ka virstellen, esou Experten.Béist Behuelen ëmmer méi limitéieren, Guttaartegkeet a Frëndlechkeet weider verbreeden, dat sinn d'Ziler vun alle deene Leit, déi all Dag op der Plattform schaffen.