Am EU-Parlament gouf et virun e puer Deeg endlech eng kloer Majoritéit, déi fir eng nei Richtlinn am Kader vun audiovisuelle Servicer plädéiert.Fir eng kulturell Diversitéit ze fuerderen, muss an Zukunft ronn een Drëttel vum Contenu, wat op Streaming-Plattformen wéi Amazon Prime, Netflix oder Maxdome ugebuede gëtt, europäesch sinn. Och Televisiounschaînë si betraff, d'Responsabele sollen hir Investitiounen an Europa erhéijen.Mat dëser neier Initiativ gi Servicer wéi YouTube oder Facebook méi streng reguléiert, wat d'Videoen ugeet, déi vu Usere fir Usere produzéiert ginn. Zum Beispill mussen déi sougenannten "Influencer" kloer Bescheed soen, wa se kommerziell Messagen duerchginn oder wa se vun enger Firma finanziell ënnerstëtzt ginn, fir e Produit oder eng Mark eriwwer ze bréngen.D'Publicitéit op der Tëlee soll am grousse Ganze reforméiert a flexibiliséiert ginn, ouni méi Plaz ze kréien. D'Zäiten tëscht owes 6 a Mëtternuecht gi virun Allem méi strengt geschützt. De Jugendschutz gëtt och méi streng vun der EU applizéiert, nodeems eng Etüd bewisen huet, dass Videoen op der Tablett oder um Smartphone den éischte Kontakt vu Kanner mam Internet ass. D'Direktiv soll verhënneren, dass se ze dacks mat Publicitéit vun ongesonde Liewensmëttel oder Gedrénks a Kontakt kommen. Promo fir Tubak, e-Zigaretten oder Alkohol soll komplett vun deene Plaze verschwannen.Contenu, deen zum Haass, zur Gewalt oder zum Terrorismus oprifft soll natierlech nach méi bekämpft ginn. Den Accès op gratis Gewalt oder Pornografie gëtt ageschränkt, an d'Usere kréien d'Méiglechkeet, schiedleche Contenu méi einfach ze mellen.Zanter méi wéi 2 Joer gëtt den Text vun den europäeschen Instanze verschafft, elo mussen nach d'Vertrieder vun de Memberstaaten dës nei Richtlinn unhuelen. Duerno huet all Land 21 Méint fir dës nei Mesuren ëmzesetzen. Verschidden Associatiounen denken, dass do nach Verbesserungen néideg wieren, wourop d'EU-Responsabel nach net reagéiert hunn.