© afp

Microsoft ass elo am Open Innovation Network (OIN) a "schenkt" hinnen etlech Patenter obwuel se ganz laang Géigner waren. Microsoft hues dës Communautéit wärend Jore bekämpft, eng iwwerraschend Entscheedung an der Strategie vum Technologie-Gigant.

"Et ass kee Geheimnis, et goufen an der Zäit e puer Differenzen tëscht Microsoft an der "Open Source" Gemeinschaft wat Patenter ugeet", esou den Erich Andersen, Vizepresident bäi Microsoft an de juristeschen Affären. An engem Communiqué, deen op der offizieller Säit vun der Mark publizéiert gouf, kënnegt hien un, dass seng Firma dem OIN bäitriede wëll.

E Fong fir intellektuelle Besëtz deen 2005 vu Firme wéi IBM, Philips oder Sony gegrënnt gouf. Hei kënnen Open Source-Entwéckler vu Patenter profitéieren déi deene Firme gehéieren, déi matmaachen. Et gëtt de Produiten, déi op Open Source Basis entworf ginn, e juristesche Schutz géint geriichtlech Aktioune wéinst méiglecher Violatioun vun dem Software-Patent. Andeems hei Patenter vu 75 Firme fräi benotzt kënne ginn, loossen se Linux-Entwéckler ouni Problem schaffen.

Et geet natierlech net nëmmen drëms léif mat deene Leit ze sinn, mä fir Microsoft ass dës Entscheedung virun Allem wichteg, well d'Firma vu Redmond an der Professionell- an an der Cloud-Welt de Kär vun hirem Business mécht. Et ass hinnen also net méi méiglech permanent géint Linux ze kämpfe well vill informatesch Infrastrukturen an der professioneller Welt mam Open Source System opgebaut sinn.

Dësen Deal kéint negativ Konsequenze fir Microsoft hunn, well d'Firma genuch Royalties vun Handyproduzente reegelméisseg bezuelt kritt. E puer Software-Patenter vu Microsoft ginn anscheinend bäi Android benotzt, de mobille Betribssystem vu Google. Samsung hat zum Beispill viru 5 Joer méi wéi eng Milliard Dollar am Kader vun hirer Smartphone-Aktivitéit u Microsoft zréckbezuelt. Historesch gesi géifen déi Patenter der Firma méi Suen erabrénge wéi hir eege Smartphone-, Handy- a mobiller Kommunikatiounsbranche, sief et virum oder nom Opkaf vu Nokia.

De fréiere Géigner vu Microsoft, d'Free Software Foundation, huet sech iwwer dëse "Schratt an déi richteg Richtung" gefreet, awer et kéint nach méi wäit goen. Wéinst den immens groussen Zommen déi Microsoft vun Open Source Entwéckler an Distributeure soll geklaut hunn. Dës Fondatioun fuerdert Microsoft op, e klore Bréif ze schreiwen, andeem dra steet, dass se all geriichtlech Aktioun am Kader vum Gebrauch vu Linux bäi Android stoppen. Microsoft misst och déi Suen, déi se onfair bezuelt kruten, fir eng méi liberal a fräi Welt am Kader vun de Software-Patenter benotzen.

Bis elo huet Microsoft nach net reagéiert, et ass nach net kloer wéi wäit se bereet sinn ze goen.