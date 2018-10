Fir Lëtzebuerg positiv ervir gehuewe gouf zum Beispill de Fait, datt hei iwwerduerchschnëttlech vill Frae reegelméisseg Internet notzen, domat sti mer ganz uewen um Podium.D'Plaz 1 gëtt et fir de Grand-Duché och bei der Participatioun vu Frae bei Consultatiounen a Sondagen, ewéi zum Beispill Petitiounen.Et ass den éischte Rapport vun dëser Zort.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: ministère d'État / Service des médias et des communications / Digital LuxembourgLe 9 octobre 2018, la Commission européenne a publié son premier rapport «Women in Digital Index». Ce nouveau rapport annuel mesure les efforts entrepris par les pays membres de l'Union européenne en ce qui concerne l'égalité des genres dans le contexte du numérique.Dans cette première édition du «Women in Digital Index», le Luxembourg se voit attribuer la troisième position. Ce rapport complémente ainsi le rapport DESI (Digital Economy and Society Index) où le Luxembourg s'est déjà classé cinquième. Le Grand-Duché se retrouve donc une fois de plus dans le peloton de tête des nations à la pointe du numérique.Parmi les points forts figure notamment le taux super-élevé de femmes qui utilisent l'internet de façon régulière (1re position avec un taux de 96%, moyenne UE: 79%). Le Luxembourg se classe également premier concernant la participation des femmes dans les consultations et sondages en ligne à des fins civiques ou politiques (comme la signature de pétitions).D'ailleurs, le Luxembourg domine la catégorie des compétences techniques requises pour l'usage de l'internet. Ici, le Grand-Duché atteint la première position en ce qui concerne le taux de femmes possédant des compétences numériques de base ainsi qu'avancées (82% et 49% respectivement, moyenne UE: 55% et 28%), et le taux de femmes possédant des compétences logicielles de base (84%, moyenne UE: 58%).Le développement et la promotion des compétences numériques est en effet un des objectifs clés de la stratégie gouvernementale «Digital Luxembourg». Des initiatives telles que «Women in Digital Empowerment» (WIDE) soutiennent activement les femmes et les filles dans l'acquisition de nouvelles compétences dans le domaine du numérique. De manière plus généralisée, la stratégie Digital4Education a été lancée pour favoriser tant l'éducation au numérique que l'éducation par le numérique, et des projets éducatifs tels que «coding4kids» ou la «Luxembourg Tech School» encouragent les enfants et étudiant-e-s du pays à se lancer dans l'univers digital dès un jeune âge.Ces résultats sont motivants, puisqu'ils confirment que les efforts entrepris pour l'accompagnement du pays dans sa transformation numérique portent leurs fruits. Il s'agit dès lors de maintenir voire d'intensifier ces efforts, afin de garantir que les citoyen-ne-s et entreprises du Luxembourg puissent profiter pleinement des opportunités que présente la digitalisation.