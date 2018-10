© samsung

Déi grouss Neiegkeet ass ouni Zweiwel déi nei "Quad Camera", déi et bis elo op kengem Apparat gouf. 4 Kameraen, déi fir dat optimaalt Bild an egal wéi enger Situatioun suergen.Fir déi schéinste Momenter festzehalen, huet Samsung sech eng nei Technik souwéi eng nei an einfach Approche vum Fotograféieren iwwerluecht. Mat engem duebelen optesche Zoom ass et e Kannerspill, fir detailléiert Biller och vu méi wäit ze knipsen. Eng "utlra wide Lens" mécht et méiglech, breet Landschafte wéi eng Stad oder eng Plage onbegrenzt ze fotograféieren. Déi Lëns huet nämlech den nämmlechte Bléckwénkel wéi dat mënschlecht A.Dozou kënnt nach den "Scene Optimizer" mat enger integréierter kënschtlecher Intelligenz, déi verschidde Situatiounen erëmerkennt an automatesch d'Astellungen upasst. Ausserdeem kann ee mat der "Depth Lens" d'Déift an de Fokus manuell, fir all Foto astellen, quasi wéi Profien.D'Haaptobjektiv ass mat sengen 24 Megapixelen déi bescht Basis, fir esouguer am Däischteren dat bescht visuellt Resultat ze kréien. Sief et e Selfie ënnerwee oder eng onwahrscheinlech Siicht wärend enger Rees, Samsung huet eng extrem staark Maschinn op Mooss entwéckelt, fir dass all Moment an Erënnerung bleiwe kann.Natierlech gehéiert dozou eng Batterie vun 3.800 mAh déi eng laang Dauer packt, esou wéi e Späicher vun 128 Go deen bis zu 512 Go erweidert ka ginn. Genuch Plaz also, fir Leit, déi all Moment aus hirem Liewen wëlle festhalen.Et gëtt den neien Galaxy A9 a verschidden Nuancen wéi Caviar Black, Lemonade Blue an Bubblegum Pink awer och ganz normal am schwaarzen. Dëse Smartphone kënnt am November op de Maart a misst 599 Euro kaschten.